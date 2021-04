Lärare slöjd 4-9 till Fagerhultsskolan i Hindås - Härryda kommun - Grundskolelärarjobb i Härryda

Härryda kommun / Grundskolelärarjobb / Härryda2021-04-15Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats med 3000 anställda i en bredd av viktiga verksamheter. Våra ledord mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar oss när vi varje dag levererar tjänster med god service och kvalitet. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.Vi söker dig som med engagemang och delaktighet vill vara med att hitta lösningar som också håller för kommande generationer. Härryda kommun - här vågar vi!Fagerhultsskolan är en skola under uppbyggnad och startar höstterminen 2021. Skolan är naturskönt belägen nära Hindås centrum i Härryda kommun. Fagerhultsskolan kommer fullt utbyggd att vara en 4 - 9-skola med plats för 450 elever i tre klasser per årskurs. Skolan kommer att utökas med en årskurs för varje läsår och med start 2021 kommer vi arbeta med årskurserna 4 - 7. Fagerhultsskolan söker nu lärare i slöjd som tillsammans med rektor och övrig personal vill starta upp den nya verksamheten i augusti 2021.Skolan är uppbyggd i hemvister där man i arbetslag arbetar med och samarbetar kring främst en årskurs. Arbetsrummen är belägna i hemvisten för att möjliggöra närheten till eleverna. I takt med att skolan växer och antalet elever ökar kommer du till en början behöver vara beredd på att organisationen kan variera något, förändras och utvecklas.Skolans lokaler är ändamålsenligt byggda för att skapa en trivsam miljö och möjligheter till att anpassa och variera undervisningen i stora klassrum och mindre grupprum. Skolan har en mycket fin bistro, ett mediatek med en skolbibliotekarie och moderna naturkunskapsalar. Underlag för dessa och slöjdsalen är framtagna tillsammans med pedagogisk personal inom respektive ämne. Slöjdsalen är utformad som en sal med två tydliga avdelningar och verkstadsrum i mitten för att möjliggöra samarbete mellan inriktningarna.Härryda kommuns vision lyder Härryda -Här vågar vi och ledorden mod, nytänkande och handlingskraft genomsyrar alla kommunens verksamheter. Härryda kommun har även fattat beslut om att vara huvudman för Sveriges bästa skola vilket också kommer att genomsyra verksamheten på Fagerhultsskolan.Fagerhultsskolans Vision och arbetssätt innefattar i linje med kommunens vision, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med sikte på Agenda 2030 och med ett naturvetenskapligt raster.Skolan kommer att lägga stor vikt på rörelse varför skolgården är utformad för att främja detta. Vi kommer också att systematiskt arbeta med rörelse i verksamheten. Värdegrundsarbete med trivsel och trygghet kommer vara centralt och genomsyra verksamhetens alla delar.2021-04-15Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem för att ge alla elever möjlighet att lyckas.Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag. Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverande sammanhang för alla elever. Du är en given ledare i klassrummet och anpassar undervisningen till alla elever. Du har lätt för- och en vilja att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du självständigt tar beslut i linje med skolans riktning. Du har en tydlig uppdragsmedvetenhet och sätter alltid eleven i främsta rummet. Som pedagog är du professionell och har lätt för att skapa relationer. Du förmedlar en hög förväntan på dina elevers förmåga och coachar dem att utvecklas så långt som möjligt.Du som söker har:Lärarexamen med behörighet som på något sätt innefattar årskurserna 4 6 och/eller 7 9Samt:god förmåga i relationsskapandetydlig ledarskapsförmågagod datorvana i pedagogiska sammanhangerfarenhet och kunskaper inom NPF-områdetgod kunskap i inkluderingsarbetet.Som person är du engagerad och ansvarsfull med en positiv inställning. Du är flexibel inför alla vardagliga men också långsiktiga förändringar. Du har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig och har förmågan att skapa en god arbetsmiljö som präglas av trygghet, ansvar och respekt.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.ÖVRIGTTjänsterna blir vakanta under förutsättning att de inte tas i anspråk för övertalighet.Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Varaktighet, arbetstidHeltid. 50-100% Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28