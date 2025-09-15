Lärare på vikariat sökes till F-3 Sparråsskolan
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Grundskollärarjobb / Kungälv Visa alla grundskollärarjobb i Kungälv
2025-09-15
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Varmt välkommen till oss på Sparråsskolan!
Vår fina F-6 skola ligger i direkt närhet till naturen vilket ger stora variationsmöjligheter i arbetet kring våra elevgrupper.
Du kommer att arbeta i ljusa fräscha lokaler med öppna ytor, högt i tak och genomtänkt ljudmiljö. På skolan har vi eget tillagningskök och fullstor idrottshall. På vår skolgård finns det en rastbod som vi nyttjar för såväl rastverksamhet som olika aktiviteter under skoldagen.
All personal har ett gemensamt ansvar för alla elever. Vår skola växer och nu söker vi nu dig som vill bli en i vårt härliga gäng och vara med och utveckla vår skola och vårt mellanstadium.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande?
Tillsammans med övrig personal på skolan arbetar du för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och utveckling.
Vi vill ge eleverna den trygga bas de behöver för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla kunskaper och förmågor som krävs i framtidens samhälle.
Du kommer både självständigt och tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse och sträcker sig över ett år med möjlighet till förlängning från och med den 1 januari. Placeringen är i årskurs 1, där vi inför kommande läsår har tre klasser. Du kommer att vara mentor för eleverna i en av dessa klasser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har lärarlegitimation för skolår F-3.
- Ser goda relationer som grund för lärande och som en viktig del av vårt gemensamma arbete.
- Kan se helheten och har viljan att se varje elev.
- Använder dig av ett positivt förhållningssätt med utgångspunkt i att alla elever är vårt gemensamma ansvar.
- Har höga förväntningar på både elever och verksamhet samt en stark tilltro till att alla elever gör rätt om de kan.
- Trivs med och har en vilja till nära samarbete med kollegor där du ser möjligheter samt tillsammans med arbetslag och övriga kollegor tar ansvar för att lösa utmaningar i vardagen.
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta som mentor i dom lägre åldrarna.
Stor vikt läggas på personliga egenskaper.
Intervjuer och urval sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Madelaine Dahlin Alm 0303-248152 Jobbnummer
9509627