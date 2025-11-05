Lärare på Komvux: Samhällskunskap på gymnasial nivå
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Vimmerby Visa alla gymnasielärarjobb i Vimmerby
2025-11-05
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för andra människor? Då är du välkommen att söka jobb hos oss! Vimmerby Lärcenters verksamhet omfattar kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt komvux som anpassad utbildning. Vimmerby Lärcenter ingår tillsammans med Campus Vimmerby i en och samma organisation. Campus erbjuder universitets- och högskolekurser, yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser på plats, i samverkan med olika utbildningsleverantörer.
Du undervisar elever som studerar de olika kurserna i Samhällskunskap på gymnasial samt grundläggande nivå. Du undervisar i orienteringskurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå utefter behov. Du undervisar även i ytterligare något/några ämnen beroende på kompetens och erfarenhet i kombination med verksamhetens behov.
Utifrån elevunderlag kan gruppernas sammansättning och undervisningsformerna variera. Vidare kan även kurserna du undervisar i variera över tid på grund av förändrat behov från komvux målgrupp. Utifrån styrdokument och elevernas behov har du ett uppdrag att undervisa med en stor flexibilitet, av denna anledning undervisar du i kurser med olika studieformer, bland annat på plats, på distans och handledning.
Arbetet innebär även att du tillsammans med övriga kollegor planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor och arbetslagsledare arbetar för att utveckla verksamheten. Vidare innebär arbetet att du samverkar med andra aktörer. Då verksamheten förändras utifrån vuxenutbildningens uppdrag kan ditt uppdrag komma att förändras med avseende på innehåll och med utgångspunkt i dina kompetenser.
Du kommer att arbeta på en fantastisk arbetsplats där du har möjlighet till flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vimmerby kommun erbjuder möjlighet till hybridarbete upp till två dagar i veckan, under förutsättning att uppdraget ger möjlighet till detta. Tillsvidareanställda medarbetare kan även erhålla extra semesterdagar genom att byta semesterdagstillägg mot ledig tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i samhällskunskap på gymnasial nivå, i kombination med ett eller flera andra ämnen. Vi ser det som meriterande om du har arbetat och undervisat inom Komvux tidigare, och även om du har erfarenhet av distansundervisning.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en trygg och stabil ledare som arbetar för att skapa motivation, engagemang och delaktighet bland såväl elever som kollegor. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till andra på ett öppet och lyhört sätt både i din undervisning och i skolans vardag. Du bidrar på så sätt till att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där frågor och eventuella utmaningar kan lösas på ett konstruktivt sätt och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. Detta förhållningssätt medför att du har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som kollegor.
Vidare ser vi att du är en ansvarstagande person som är trygg med att själv planera och strukturera upp ditt arbete utifrån gällande mål och kvalitetsstandard inom verksamheten. Samtidigt värdesätter vi ett nytänkande i verksamheten och ser gärna att du är en person som kommer med tankar och nya idéer som du också omsätter i praktiken för att bidra till en utveckling av såväl det dagliga arbetet som av verksamheten i stort.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 010-356 90 00hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sandra Carlsson sandra.carlsson@utb.vimmerby.se 010-356 93 54 Jobbnummer
9589076