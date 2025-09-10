Lärare på gymnasiets introduktionsprogram, individuellt alternativ
2025-09-10
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Lärare till introduktionsprogram
Beskrivning av skolan
Riksäpplets gymnasieskola ligger vackert belägen vid Rudans friluftsområde.
Den ligger i direkt anslutning till pendeltågsstation Handen. På Riksäpplet finns Haninge kommuns introduktionsprogram samlade: Språkintroduktion, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion. Vi har även en anpassad gymnasieskola med ett fyrtiotal elever fördelade på nationella och individuella program. Totalt har vi runt 400 elever inskrivna på våra utbildningar. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare för arbete på vårt introduktionsprogram individuellt alternativ med specialpedagogisk inriktning mot AST. Alla elever på programmet har en diagnos inom AST, ofta i kombination med andra NPF-diagnoser samt andra utmaningar. På introduktionsprogrammen har samtliga elever en individuell studieplan som styr elevens utbildningsinnehåll och schema. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att anpassa din undervisning efter olika elevers behov. Du behöver ha förmåga att skapa förtroendefulla relationer med eleverna. Sedvanliga lärararbetsuppgifter som planering, genomförande av lektioner och efterarbete samt mentorskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Du måste ha behörighet och lärarlegitimation. Bred ämnesbehörighet är meriterande.
Ett krav är utmärkta kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Du har erfarenhet av att arbeta med elever på introduktionsprogram vilket innebär att du behöver vara flexibel, kreativ, initiativtagande och uthållig där elevens behov alltid står i centrum.
Du har erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande i arbetslag med en helhetssyn kring elevens inlärning. Arbetet kräver en mycket god samarbetsförmåga med dina kollegor i arbetslaget.Anställningsvillkor
Ferietjänst, tillsvidare med månadslön efter överenskommelse.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
