Lärare på gymnasial nivå i engelska samt annat ämne, gärna SVA

Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Vuxenutbildningen i Borås bedrivs av en engagerad rektorsgrupp och ett härligt gäng kompetenta pedagoger med samma fokus; att stödja våra elever att ta sig vidare i livet.
Som stöd finns studie- och yrkesvägledare och ett resursteam bestående av specialpedagoger och kurator. Vuxenutbildningen bedriver sin verksamhet i fina lokaler,
centralt i staden, med närhet till kollektivtrafik. De flesta som börjar arbeta hos oss stannar kvar tack vare möjligheten att fokusera på undervisning, känsla av att utvecklas och växa som lärare och det trivsamma kollegiala klimatet.
Lärare på gymnasial nivå i engelska samt annat ämne, gärna SVAPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Är du legitimerad lärare och söker förändring? Har du behörighet att undervisa i engelska samt ytterligare ämne på gymnasiet, gärna svenska som andraspråk? Då är du
välkommen att söka tjänst hos oss! Dina arbetsuppgifter som lärare på komvux är att planera, genomföra och följa upp undervisning för vuxna i dina ämnen. Ibland delar du
kursen med en kollega, i andra fall håller du i kursen själv. I tjänsten ingår stöd till elever som planeras utanför lektionstiden. Du arbetar och utvecklar undervisningen tillsammans med dina ämneslag som består av engagerade och kunniga lärare. Det kan bli aktuellt att undervisa elever både på gymnasial och grundläggande nivå på komvux. Kvällskurs ingår oftast med en kväll per vecka.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Rekrytering genomförs under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Kvalifikationer
Du har relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan (bifogas tillsammans med ansökan). Som lärare på vuxenutbildningen behöver du kunna planera
och genomföra en för vuxna stimulerande och meningsfull undervisning utifrån skolans styrdokument. Du är en god ledare som skapar energi och trygghet i dina
undervisningsgrupper och är en engagerad, positiv, kreativ och lösningsfokuserad person.
Du behöver vara lyhörd för gruppers och individuella elevers behov och ha förmåga att anpassa din undervisning. För att arbeta på vuxenutbildningen behöver du vara
