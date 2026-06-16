Lärare på Gammelkroppa Skogsskola
Värmlands Och Örebro Läns Skogsskola, Stiftelsen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Filipstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Filipstad
2026-06-16
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Gammelkroppa Skogshögskola – Filipstad
Gammelkroppa Skogshögskola är en liten och specialiserad skoglig högskola, vackert belägen en mil öster om Filipstad i östra Värmland. Vi examinerar skogstekniker vartannat år och bedriver även fortbildningskurser och konferensverksamhet i nära samverkan med skogsbranschen.
Nu söker vi en lärare i skogliga ämnen till vårt tvååriga skogsteknikerprogram.
Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss undervisar du i skogliga kurser, med fokus som vi anpassar efter din kompetensprofil, till exempel ekologi, virkeslära, skoglig planering och/eller skogsskötsel. I rollen ingår bland annat att:
Planera, genomföra och examinera undervisning (föreläsningar, övningar, fältmoment).
Handleda studenter i projektarbeten och fältövningar.
Medverka i utveckling av kurser och utbildningsinnehåll i dialog med kollegor och bransch.
Bidra till vår fortbildningsverksamhet och kortare kurser när det är aktuellt.
Arbetet är varierat med både klassrumsundervisning och mycket praktiska inslag i skogsmiljö.
Din profil
Vi söker dig som:
Har skoglig högskoleutbildning, till exempel skogstekniker, skogsmästare, jägmästare eller motsvarande.
Har god skoglig fältvana och förståelse för praktisk skogsverksamhet.
Gärna har erfarenhet från undervisning, handledning eller utbildning, men det är inget absolut krav.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du pedagogisk, engagerad och tycker om att arbeta nära studenter i en mindre utbildningsmiljö. Du trivs i ett litet team där man samarbetar och hjälps åt över ämnesgränserna.
Vi erbjuder
En unik arbetsmiljö vid en liten skoglig högskola med stark tradition och nära kontakt med branschen.
Möjlighet att påverka utbildningens innehåll och utveckling.
Arbete i naturnära miljö med skogen som klassrum.
Tjänsten är i grunden heltid, men annan omfattning kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: emiliano.zocca@gammelkroppa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skoglig lärare Gammelkroppa". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmlands Och Örebro Läns Skogsskola, Stiftelsen
, http://www.gammelkroppa.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmlands och Örebro Läns Skogsskola Stiftelse Kontakt
Rektor
Emiliano Zocca emiliano.zocca@gammelkroppa.se 0730218813 Jobbnummer
9965690