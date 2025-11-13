Lärare på anpassad grundskola årskurs 4-9
2025-11-13
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Vi söker nu två lärare till anpassad grundskola i Gagnefs kommun.
Anpassad grundskola är belägen på Mockfjärdsskolan och är naturligt integrerad i skolan.
I Gagnefs kommun har vi övervägande behöriga lärare i våra skolor vilket vi är mycket stolta och glada för. Vi erbjuder kontinuerligt fortbildningar för att utveckla undervisningen och vi har ett nära samarbete med högskolan Dalarna. Några av våra skolor tar emot studenter från lärarutbildningen, ett utbyte som berikar oss med ny forskning kring skolutveckling.
Vi strävar efter ett nära samarbete i arbetslagen kring eleverna för att skapa trygga och inkluderade lärmiljöer för alla barn. Vi satsar på att utveckla elevhälsoarbetet, ett ansvar som vi alla delar som arbetar i skolan. Den digitala utvecklingen går fort och Gagnefs kommun ligger i framkant när det gäller att utveckla undervisningen utifrån läroplansmålen. Eleverna i år 5-9 har 1-1 datorer och övriga klasser använder Ipads i undervisningen.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Du ska bedriva undervisning inom ditt område och anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån anpassade grundskolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med arbetslaget.
Mentorskapet är en viktig del av arbetet i vår verksamhet vilket ger en god kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetsparter. Tillsammans med arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning 4-9. Du har goda IT-kunskaper och det är meriterande om du har kunskap att använda digitala verktyg i en lärandeprocess och har erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Viktigt att du har god kunskap om barn och ungdomars kunskapsutveckling och det är meriterande med kunskaper inom NPF. För att lyckas som lärare inom anpassad grundskola ska du ha god ledarskapsförmåga, ett relationellt förhållningssätt, pedagogisk insikt och samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du är strukturerad, flexibel och självgående.Anställningsvillkor
Tjänsten avser 100% tillsvidareanställning med tillträde 2026 01 07 eller enligt överenskommelse. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringen. Övrig information
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
