Lärare och utbildningsledare till kursen Gastronomiskt ledarskap
Uddevalla Kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Uddevalla Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Uddevalla
2026-06-22
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Uddevalla vuxenutbildning erbjuder Yrkeshögskoleutbildningar anpassade utifrån arbetsmarknadens behov. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar.
Vill du vara med och forma framtidens gastronomiska ledare? Vi söker en engagerad lärare och utbildningsledare som vill driva och utveckla vår YH‐utbildning inom gastronomiskt ledarskap. Rollen kombinerar undervisning, pedagogiskt ansvar och nära samverkan med branschen.
Vi erbjuder:
• En kreativ och utvecklande roll där du får påverka framtidens gastronomiska ledare
• Nära samarbete med branschens aktörer
• Möjlighet att kombinera pedagogik, ledarskap och gastronomisk expertis
• En arbetsplats med stort engagemang och fokus på kvalitetPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå i att
Planera och leda utbildningen enligt YH‐förordningen
Undervisa och handleda vuxenstuderande på yrkeshögskolenivå inom gastronomi, ledarskap och verksamhetsutveckling. Undervisning sker digitalt av personal på plats i våra lokaler och studerande på distans
Samverka med branschen för att säkerställa relevans och kvalitet
Kvalitetsarbete och rapportering till MYH
Utveckla utbildningen i takt med branschens behov och trender
Våra ledord är öppenhet, respekt och professionalitet.
Vem söker vi
Som lärare och utbildningsledare ansvarar du för att planera, genomföra och kvalitetssäkra utbildningen. Du undervisar inom områden som gastronomi, ledarskap, hållbarhet, ekonomi och verksamhetsutveckling, samtidigt som du leder utbildningens helhet – från kursplanering till branschkontakter.
Du blir en nyckelperson för både studerande och arbetsliv, och du arbetar i nära dialog med ledningsgrupp och samarbetspartners.
Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel, kan arbeta självständigt men är samtidigt en god relationsbyggare. Vi ser att du besitter pedagogisk insikt, kan vara tydlig, strukturerad och kvalitetsmedveten men samtidigt kunna skapa kreativa lösningar. Kvalifikationer
Du ska ha:
Erfarenhet från restaurang, gastronomi eller måltidsverksamhet
Dokumenterad ledarerfarenhet, t.ex. som kökschef, restaurangchef eller F&B‐manager
Kunskap inom restaurangekonomi
Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda, handleda eller leda grupper
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i samverkan med många aktörer
Erfarenhet av digital undervisning och moderna lärplattformar
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av YH‐utbildningar och/eller utbildningsledning
Kunskap inom hållbar gastronomi, framtidens protein, cirkulära kök eller måltidsinnovation
Ett etablerat branschnätverk inom restaurang- och måltidssektornÖvrig information
Återkoppling kommer att kunna ske från v 32
Intervjuer kommer att hållas under vecka 33 och 34
Mer information om vår verksamhet och utbildningen hittar du på: https://uddevallavuxenutbildning.se/yh
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Yrkeshögskoleutbildningar Kontakt
Rektor
Magnus Olsson magnus.b.olsson@uddevalla.se 0522-697813 Jobbnummer
9973610