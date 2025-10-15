Lärare och teknikfantast behörig att undervisa TK och gärna MA i åk 7-9.
2025-10-15
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-10-15Beskrivning
På Centralskolan i Perstorp går 540 elever i åk 4-9 tillsammans med 70 anställda.
Skolan har en låg personalomsättning och vi trivs i varandras sällskap. På Centralskolan är trygghet och studiero två viktiga ledord. Vi söker nu en lärare behörig att undervisa i teknik och gärna även matematik i årskurs 7-9.
Vi söker inte vem som helst. Vi söker en...
- Teknikfantast (du har funderat på att bygga en egen kvantdator - eller åtminstone en väderstation av sugrör, glasspinnar och Micro:bit).
- Mästare på siffror (du hittar primtalsfaktorer snabbare än någon hinner säga "Pythagoras").
- Kreativ problemlösare (när livet ger dig en variabel - du löser för x, eller plockar fram verktygslådan).
Ditt uppdrag (om du väljer att acceptera det):
- Undervisa våra framtida ingenjörer, uppfinnare och kodknackare i teknik och gärna matematik.
- Få eleverna att förstå varför teknik faktiskt är roligt och för alla.
- Skapa "Aha!"-upplevelser genom spännande projekt och kluriga problem.
- Samarbeta med ett positivt gäng pedagoger som också gillar smarta och roliga undervisningsmetoder.
- Mentorskap för en härlig klass 8, tillsammans med en mentorskollega.
- I tjänsten ingår även undervisning i särskild undervisningsgrupp.
Du har:
- Lärarlegitimation med behörighet i teknik, helst även matematik för årskurs 7-9.
- Ett engagemang som sätter elevernas lärande och välmående i fokus.
- Ett inre driv som triggas av att skapa nyfikenhet.
- En god förmåga att översätta teorier till "Ahhhh... nu fattar jag!".
- Ett leende i fickan och tålamod i överflöd.
- Lätt för att samarbeta med andra och tar initiativ för att utveckla undervisningen.
Bonuspoäng om du:
- Har byggt något i LEGO, Scratch eller Minecraft och kallat det "undervisningsmaterial".
- Tycker att ett kretskort är vackrare än ett konstverk.
- Kan förklara varför 0! = 1 utan att tappa en enda elev på vägen.
Vi erbjuder dig:
- En skola där lärarna arbetar för eleverna.
- Kollegor som tar hand om varandra.
- Nya fina lokaler.
- En skola som kommit långt i arbetet med trygghet och studiero.
- Och så mycket gratis kaffe du hinner dricka under en arbetsdag.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i teknik och gärna även matematik i åk 7-9. Det är viktigt att ha ett stort tålamod och arbeta lågaffektivt och relationellt med eleverna. Personlig lämplighet är av högsta vikt.Anställningsvillkor
Vi kommer kalla sökanden löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
För att få arbeta inom skolan krävs att man kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, utan anmärkningar. Utdrag går enkel att beställa på polisens hemsida. Vi godkänner digitalt utdrag skickat till din digitala brevlåda.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Barn och Utbildning, Skola
Marcus Fornbacke 0435-39123
