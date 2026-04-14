Lärare NO/Tk åk 4-6 Entréskolan Stockholm
Amisgo AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2026-04-14
Brinner du för att utveckla ungdomars naturvetenskapliga kunskaper och förmågor gärna i samarbete med andra ämnen? Vi söker nu en lärare med behörighet i NO/teknik gärna i kombination med ett annat ämne för åk 4-6 vid Entréskolan i Stockholm. Tjänsten är på 80 % med undervisning i NO och teknik samt mentorskap.
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns i Västerås, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra estetiska inriktningar; teater, musik, dans och konst.
Entréskolan genomsyras av ett ämnesövergripande arbetssätt i olika arbetsområden. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig och aktiv i sitt lärande. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Entréskolan. Som lärare hos oss är du en viktig del i det arbetet.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar på grundskolan. På Entréskolan är läsåret indelat i ämnesintegrerade arbetsområden där undervisningen planeras tillsammans av lärarna runt en grupp elever. Som lärare på Entréskolan är det därför viktigt att du trivs i en roll där samarbete utgör en central del. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då en stor del av arbetet sker med digitala verktyg. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ men även kan lyssna in och samarbeta med andra. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer och angreppssätt.
Vi söker dig som:
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.
Du innehar relevant utbildning och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett aktivt lärande med datorn som pedagogisk verktyg.
Läs mer om vårt arbetssätt och pedagogiska idé på vår hemsidawww.entreskolan.se
Lön, ersättning och förmåner
Kollektivavtal - mellan Almega och fackförbunden Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, kommunal och Unionen.
Tjänstepension (ITP-avtalet) TGL,
Tjänstegrupplivförsäkring
Trygghetsförsäkring, TFA,
Omställningsavtalet SAF-PTK
Friskvårdsbidrag
Provanställning tillämpas första terminen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: rekrytering.stockholm@entreskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amisgo AB
(org.nr 556814-8117)
Lövholmsvägen 61 (visa karta
)
117 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Entréskolan Stockholm Kontakt
Rektor
Frida Martinsson frida.martinsson@entreskolan.se Jobbnummer
9852596