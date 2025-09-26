Lärare Musik till Södra Rektorsområdet F-6
Falköpings kommun / Grundskollärarjobb / Falköping Visa alla grundskollärarjobb i Falköping
2025-09-26
Södra rektorsområdet F-6 som består av Kinnarpsskolan, Vartoftaskolan och Åsarpsskolan väntar på dig och ser fram emot att få möta dig som ny kunnig och engagerad medarbetare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig den lilla skolans format där du får vara del av ett team med engagerade kollegor -låter det intressant kan det vara just dig vi söker! Nu har du möjlighet att vara med och forma vårt nya rektorsområde där skolorna i Kinnarp, Vartofta och Åsarp ingår!
Du ser fördelarna med att arbeta i ett nära kollegialt arbete och vill pröva vingarna i ett nytt sammanhang; på en skola där du ges möjlighet att utmana och utveckla dig själv, kollegorna och inte minst eleverna. Du ser fördelarna med korta beslutsvägar där du ges stor möjlighet att påverka och utveckla organisationen.
Vad söker vi hos dig?
Du är en målmedveten legitimerad lärare inom ämnet Musik, som tycker om att driva utveckling. Du ska ha en god samarbetsförmåga och är flexibel i att hitta lösningar i samverkan för elevers ökade kunskapsutveckling. Arbetet kräver att du är ansvarskännande, strukturerad och har förmåga att på ett förtroendegivande sätt möta både elever, lärare och vårdnadshavare. Du har ett tydligt ledarskap samt relationell kompetens. För att ge dig bästa förutsättningar kommer du att få en trygg introduktion och möjlighet att lära känna vår verksamhet.
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Urval sker löpande och intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/297". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Hans Johansson 0515-886759 Jobbnummer
9528770