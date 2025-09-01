Lärare Musik åk 6-9 vt 100%, Gunnarsbyskolan
2025-09-01
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Som lärare har du en rektor som närmaste chef och du ingår i ett arbetslag tillsammans med dina kollegor som leds av en arbetslagsledare. I rollen som lärare har du ett ansvar för att:
* planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning utifrån skolans styrdokument.
* delta i kollegialt lärande för att möjliggöra samplanering & bedömning.
* delta i enskild och gemensam skol- /kompetensutveckling utifrån elevernas behov.
* skriva omdömen, individuella utvecklingsplaner, bedömningar och övrig dokumentation.
* aktivt bidra i arbetslag, ämneslag, team, arbetsgrupper, personalmöten och arbetsplatsträffar.
* medverka i systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete utifrån nationella och lokala styrdokument.
* förebygga, utreda och hantera problematisk frånvaro samt främja regelbunden närvaro.
* anpassa lärmiljöer och stödja elever med ledning och stimulans, extra anpassningar samt bidra till utredningar.
* delta i värdegrundsarbete för att främja trygghet och studiero samt förebygga mobbning och kränkningar.
* hantera skolsociala och oplanerade elevhändelser vid exempelvis rastvakt och pedagogiska luncher.
* bidra till utvecklingen av skolans digitala arbete och integration av digitala verktyg i undervisningen.
Uppdragsbeskrivning:
I rollen som lärare förväntas du arbeta utifrån en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag, där barnens och de ungas bästa, behov och önskemål står i centrum. Genom din yrkesskicklighet och ditt aktiva medarbetarskap bidrar du till att säkerställa varje barns och elevs hela studiegång. Din insats i det dagliga mötet och dialogen med elever, vårdnadshavare och kollegor är avgörande för att nå målet en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet där alla barn och elever ska lyckas.
Du förväntas ta ett helhetsansvar för de resultat som uppnås, både kunskapsmässigt och socialt, samt bidra till en trygg och inkluderande utbildning och undervisning. Med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt arbetar du utifrån en helhetssyn på barnets och elevens utveckling och lärande. I slutändan handlar uppdraget om att säkerställa att varje barn och elev får den bästa möjliga utbildningen och undervisningen, utifrån både nationella och lokala styrdokument och skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Du blir en del av ett sammanhang med kompetenta medarbetare och engagerade skolledare som tillsammans arbetar för att skapa framgångsrika tillgängliga lärmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullföljd lärarutbildning med behörighet och legitimation, vilket är ett grundkrav för tjänsten. Du har god kännedom om skollagen, läroplanen (Lgr22) och andra relevanta styrdokument och kan tillämpa dessa i ditt dagliga arbete. Erfarenhet av undervisning och arbete med språk- och kunskapsutvecklande metoder är meriterande, särskilt om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd eller i flerspråkiga och mångkulturella miljöer.
Du är bekväm med att använda och integrera digitala verktyg i undervisningen och har erfarenhet av digitala plattformar för pedagogiskt arbete och dokumentation. Dessutom har du förmåga att skapa trygga och inkluderande lärmiljöer som främjar studiero, trivsel och elevhälsa.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
