Lärare mot fritidshemmet till Nordic International Nacka
Watma Education AB / Förskollärarjobb / Nacka Visa alla förskollärarjobb i Nacka
2026-06-09
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Ditt uppdrag
🌟 Som lärare mot fritidshemmet hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor. Varje dag gör vi vårt bästa för att eleverna ska nå sin fulla potential. Du leder arbetet med en varm och tydlig hand, och ditt ledarskap präglas av närvaro och inkludering - både i klassrummet, under raster och på fritidshemmet.
🌟 Ditt huvudsakliga ansvar består av att planera, genomföra och utvärdera meningsfulla aktiviteter inom exempelvis skapande, idrott, lek och rörelse. Du är djupt engagerad i att driva och utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet så att den är både stimulerande, trygg och lärorik.
🌟 Du arbetar aktivt med elevernas sociala utveckling och värdegrundsarbete i vardagen. I rollen ingår också att använda digitala verktyg som ett naturligt inslag i både undervisning och dokumentation. Självklart är du öppen för att både ge och ta emot feedback på ditt arbete, då du ständigt strävar efter att utvecklas i din yrkesroll.
För att ansöka vill vi att du har
✔ Svensk lärarlegitimation.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
✔ En trygg och naturlig ledare: Du har en god förmåga att skapa struktur, ordning och en inkluderande, trygg lärmiljö. Du är skicklig på att leda grupper och sätter ramarna med tydlighet.
✔ Relationsskapande och kommunikativ: Du är vänlig, empatisk och har mycket lätt för att bygga goda, tillitsfulla relationer med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
✔ Kreativ och initiativtagande: Du sprider energi genom att initiera och planera utvecklande aktiviteter. Du har ett professionellt förhållningssätt, ser möjligheter i elevernas olikheter och anpassar ditt arbete så att alla får chansen att lyckas.
✔ Flexibel och lösningsfokuserad: Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en levande skolmiljö där dagarna kan se olika ut och snabba omställningar krävs. Med ditt positiva driv bidrar du aktivt till ett gott arbetsklimat i personalgruppen.Publiceringsdatum2026-06-09Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 100%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 5 juli 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7774358-2043641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.nordicinternational.se
Kanholmsvägen 51 (visa karta
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132 30 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Nordic International School Jobbnummer
9954988