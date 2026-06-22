Lärare mot fritidshem till Vinsta grundskola Östra -vikariat
Stockholms kommun / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska all vår personal:
• Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
• Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
• Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
• Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.
Arbetsplatsbeskrivning
Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm.
Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 850 elever fördelade med årskurserna F-6 på Östra och
årskurserna 4-9 på Västra. Vi är organisatoriskt indelade i stadier vilka leds av biträdande rektorer.
Skolan är under ständig utveckling för att på bästa sätt bidra till en ökad måluppfyllelse, trygghet och hög närvaro. Är du en person som är strukturerad, relationsfokuserad och brinner för pedagogiskt arbete och utveckling, då är du helt rätt person för oss och vi för dig! Tjänsten är placerad på Vinsta Östra.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare mot fritidshem som kan planera och bedriva verksamhet under hela skoldagen. Under skoltid samverkar du med fritidskollegor och lärare på lektioner, raster och övergångar. Du planerar och leder värdegrundsarbetet i ditt arbetslag. Tillsammans med andra lärare mot fritidshem planerar, organiserar samt leder du fritids- och rastverksamheten utifrån alla elevers behov på grupp och individnivå utifrån LGR 22.
Du är en trygg och tydlig ledare som har god förmåga att bygga relation och samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har kunskap och erfarenhet av att möta elever med olika förmågor och förutsättningar. Du har eleven i fokus när du planerar undervisning och verksamhet.
Att arbeta i ett arbetslag/team ser du som en fördel för att där gemensamt planera verksamheten och undervisningen utifrån både individens och gruppen behov. Du är aktiv och delaktig i att driva skolans utveckling framåt, men du klarar också av att arbeta självständigt. Du kommer att samarbeta och planera tillsammans med både lärare och fritidspersonal, ni arbetar tillsammans utifrån "hela barnet hela dagen" utifrån era olika roller och uppdrag. Du är en kollega som gärna delar med dig och är öppen för andras tankar och idéer.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Vinsta skolgränd 3 (visa karta
)
162 70 VÄLLINGBY Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Vinsta Grundskola Kontakt
Anna Kämpe anna.kampe@edu.stockholm.se 076-1205463 Jobbnummer
9973655