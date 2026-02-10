Lärare mot fritidshem till Vasa Real Inriktning idrott och hälsa
2026-02-10
Arbetsplatsbeskrivning
Vasa Real är en centralt placerad grundskola vid Odenplan i Stockholm, med direkt närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Vasaparken ligger endast ett stenkast bort. Till hösten utökar vi vårt lågstadium och vi söker därför en lärare mot fritidshem inriktning idrott och hälsa. Vi har cirka 830 elever i årskurs F-9 och drygt 100 anställda. Vi kommer året därpå, läsåret 27/28 fördubblas i årskurs F-6, så vi är en skola som växer.
F-6 vistas i nya huset som invigdes hösten 2024. Det finns tre våningar med totalt 20 klassrum och fem öppna storsalar. Till hösten kommer vi husera främst på våning 1 och 2. Det finns en takterrass som nyttjas främst av mellanstadiet/Klubben. Den nyanlagda stora skolgården precis utanför är mycket uppskattad och här organiserar fritidspersonalen både rast- och fritidsaktiviteter. Den fina matsalen ligger i samma hus, på entréplan. Skolan har egna idrotts- bild-, musik-, hkk- och slöjdsalar som kan nyttjas till viss del även under fritidstid om kompetensen finns i arbetslaget.
Fritidsarbetslaget har en arbetslagsledare och består främst av lärare mot fritidshem, som samtliga undervisar i något praktiskt-estetiskt ämne i lägre åldrar. Lågstadiet har dessutom skolsamverkan.
Från mellanstadiet erbjuds plats på klubben. Skolans högstadium har även en Judisk profil, klasser med musikinriktning och mottagningsklass för nyanlända. Skolan är sedan 2016 HBTQI-certifierad, vi tror på alla människors lika värde, och vi lägger stor vikt vid att personalen delar denna värdering vid anställning.
Undervisningen sker utifrån en holistisk syn där samtliga delar verkar för att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential, en skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till god kunskap inför framtiden.

Dina arbetsuppgifter
Vi behöver nu anställa en till engagerad lärare mot fritidshem med ansvar för skolsamverkan, rastaktiviteter, fritids/klubb samt legitimation i idrott och hälsa samt inriktning fritidshem. Öppningar och stängningar ingår i tjänsten. Idag har fritids öppet 7.30-17.30 men det kan komma att ändras.
Du kommer tillsammans med våra andra lärare mot fritidshem få vara med och fortsätta bygga upp verksamheten i den nya byggnaden. Ett spännande arbete som ställer höga krav på kollegial kompetens då teamet redan idag är välfungerande och önskar få fler glada och aktiva kollegor att samarbeta med. Vi lägger därmed stor vikt vid personlig lämplighet.
Semestertjänst 40h/vecka gäller all vår fritidspersonal. Planeringstid ligger i veckoschemat och det ges även viss tid på lov. Man skriver omdömen för de yngre och ger betyg från åk 6. Stockholm Stad använder sedan hösten 2024 Infomentor som kommunikationsplattform.
Vi lägger stort värde vid att se varje barn, och ge var och en av dem den allra bästa undervisningen och verksamheten de kan få! Vi arbetar i team där var och en är lika viktig! Trivseln är hög! Vi har goda förväntningar på varandra och räds inte att hjälpa till när så behövs. Viktigt att se varandra.

Kvalifikationer
Du är en erfaren lärare mot fritidshem med legitimation i idrott och hälsa F-6. Endast behöriga går vidare till eventuell intervju så se till att behörighetsförteckningen kommer med i ansökan. Då vi växer och står inför ett spännande utvecklingsarbetemär det viktigt att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom fritidsverksamhet, minst tre år, samt att du är en trygg självständig vuxen som barnen lyssnar på.
Du är ansvarstagande och engagerad. Har en positiv inställning till att allt går att lösa men kan ta lite tid. Du bidrar med glädje och värme både till arbetslag och barngrupp. Du har förmågan att bygga relationer med elever och få deras förtroende, samtidigt som du är en tydlig vuxen. Du är tålmodig och agerar professionellt även i pressade situationer. Du har god förmåga att hjälpa elever att reda ut konflikter och problem. Du har god förmåga att samarbeta med dina kollegor, för att eleverna ska få en trygg och lugn skoldag, med goda förutsättningar för inlärning. Inte minst trivs du med att arbeta i och med elevgrupper. Viktigt att dela vår syn att alla barn är allas barn.
Erfarenhet att hantera elev med diabetes är meriterande.
Erfarenhet av arbete med elever med olika NPF-diagnoser är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och interaktion med elever, vårdnadshavare och kollegor - vilket kan styrkas även vid referenstagning.

Övrig information
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Tjänsten tillsättes endast om inget förändras inom organisationen, eller övertalighet i Staden råder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
