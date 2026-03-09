Lärare mot fritidshem till Tyresö skola
Tyresö Kommun / Pedagogjobb / Tyresö Visa alla pedagogjobb i Tyresö
2026-03-09
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Tyresö skola är en F-9 skola på östra Tyresö, med skogen inpå knuten och med gångavstånd till vacker slottsmiljö och havsvik.
Skolgården är stor och inbjuder till varierade lekar och aktiviteter. Skolan präglas av goda studieresultat, hög trivsel och studiero. Vi vet att det inte finns något mer inkluderande än en bra undervisning och vårt gemensamma mål, där vi alla bidrar i våra olika roller, är att skapa den bästa skolan för varje enskild elev. Vi arbetar tillsammans i årskursteam med ett starkt EHT som stöd för lärare och elever.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vi söker nu en lärare mot fritidshem som tillsammans med lärare och kollegor på fritidshemmet vill bidra till en stimulerande, trygg och rolig miljö för barnen under och efter skoldagen. Du är med och planerar, genomför och följer upp aktiviteter som främjar elevernas sociala samspel, kreativitet och rörelseglädje. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med semestertjänst under vt-26.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem och har erfarenhet av arbete på fritidshem.
Utbildning och erfarenhet inom t.ex. NPF eller likabehandlingsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är trygg, ansvarstagande och har ett stort engagemang för barns utveckling och lärande. Du har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vidare är du omvittnat skicklig på att bygga relationer till elever och du har ett medvetet och professionellt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Peggy Granlund, peggy.granlund@tyreso.se
, 08-5782 97 94.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Peggy Granlund +46857829794 Jobbnummer
9784819