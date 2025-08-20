Lärare mot fritidshem till Stockholm International Academy
Vill du göra verklig skillnad varje dag? På SIA Häggvik får du ett meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till att barn och unga får en trygg, utvecklande och likvärdig skolgång - oavsett bakgrund.
Vi har cirka 350 elever f-åk9, och en stor del av våra elever kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Det kompensatoriska uppdraget är därför ett naturligt nav i vårt arbete - här spelar du som fritidspedagog en avgörande roll.
Om fritidsverksamheten
Vår fritidsverksamhet riktar sig till elever i förskoleklass upp till årskurs 3. Vi har ett engagerat och sammansvetsat arbetslag där alla bidrar till ett tryggt, kreativt och lärorikt klimat. Vi samarbetar nära med lärarna och arbetar aktivt för att stärka elevernas sociala kompetens, självkänsla och lärande - både under och efter skoldagen.
Hos oss välkomnas du till ett erfaret och hjärtligt fritidsarbetslag som stöttar varandra, delar idéer och utvecklar verksamheten tillsammans. Vi söker nu en ny kollega som är driven, ansvarstagande och full av idéer - men också ödmjuk, relationsskapande och prestigelös.
Majoriteten av våra elever i F-5 åker skolbuss hem varje dag, vilket innebär att verksamheten har ett tydligt fokus på kvalitet under den tid eleverna faktiskt är på plats. Det ställer krav på god struktur, tydlig planering och engagerande innehåll - något vi tillsammans i teamet hela tiden strävar efter att förfina.
Klubbverksamheten på mellanstadiet
För elever i årskurs 4-6 erbjuder vi dessutom klubbverksamhet efter skoldagen. Klubben är ett organiserat fritidsalternativ där eleverna deltar i schemalagda aktiviteter inom t.ex. idrott, skapande, spel, musik och elevinflytande. Klubben syftar till att främja gemenskap, delaktighet och trygghet även för de äldre eleverna.
I ditt uppdrag ingår att:
• Planera och leda meningsfulla aktiviteter på fritidshemmet och i klubbverksamheten.
- Skapa en trygg, kreativ och lärande miljö där elevernas behov och intressen tas tillvara.
- Bidra till elevernas sociala och emotionella utveckling.
- Arbeta tätt tillsammans med kollegor inom både fritidshem och skola.
- Vara en aktiv del i det kompensatoriska uppdraget - varje dag.
Vi söker dig som:
• Har lärarexamen mot fritidshem.
- Har ett genuint engagemang för barn och en vilja att bidra till varje elevs utveckling.
- Är tydlig, ansvarstagande och van vid att leda grupper.
- Har ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt.
- Trivs i team och uppskattar gemensam reflektion, samarbete och delaktighet.
Vi erbjuder:
• Ett sammansvetsat, engagerat och varmt kollegium.
- En mångfacetterad elevgrupp där ditt arbete verkligen gör skillnad.
- En arbetsplats där trygghet, elevfokus och relationsbygge står i centrum.
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och ledning.
- En strukturerad fritidsverksamhet med tydlig planering och innehåll. Så ansöker du
