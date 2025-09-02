Lärare mot fritidshem till Sigfridsborgskolan, Nacka kommun
2025-09-02
Vill du arbeta på en modern och trivsam F-6 skola som värdesätter struktur, teamarbete och kollegialt lärande? Drivs du av nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller? Sök då rollen som lärare mot fritidshem på Sigfridsborgsskolan redan idag!
Sigfridsborgsskolan ligger i natursköna Älta och ingår i Älta rektorsområde med tre grundskolor, sex förskolor och en resursskola.
Inom rektorsområdet får du stora möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar både barn och elevers utveckling. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats där kompetenta medarbetare trivs och utvecklas.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare mot fritidshem arbetar du med elever i F-3. Lärare och fritidsteamet samverkar för att skapa en sammanhållen, trygg och utvecklande skoldag. Tillsammans planerar och strukturerar ni dagen för att ge elever bästa möjliga undervisning och lärande. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet, i mindre undervisningsgrupper och under rasterna.
Efter skoltid har du ett delat övergripande ansvar för fritidsverksamheten. Du ingår i olika team, bland annat i fritidsteamet där du tillsammans med övriga lärare mot fritidshem arbetsleder och fördelar uppgifter mellan resurspedagoger och barnskötare. I nära samarbete med fritidsteamet planerar, genomför och utvärderar ni aktiviteter utifrån satta styrdokument. Ni arbetar utifrån att fritids är en del av skolans undervisning, där aktiviteterna planeras med ett tydligt pedagogiskt syfte och kopplas till skolans teman och fokusområden. Tillsammans skapar ni en trygg, inspirerande och stimulerande miljö där elevernas sociala och pedagogiska utveckling står i fokus, samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter deras intressen, behov och förutsättningar.
En viktig del av ditt uppdrag är att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du bidrar också aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete samt har ett helhetsansvar för att planera, leda och utveckla fritidshemmets undervisning. Som en del av fritidshemmets utvecklingsgrupp arbetar du tillsammans med övriga lärare mot fritidshem för att systematiskt utveckla verksamheten med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation mot fritidshem
- erfarenhet av att arbeta på skola med elever i årskurs F-3
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som lärare mot fritidshem
- erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
- erfarenhet av att leda kollegor och det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet
- erfarenhet av att aktivt driva i fritidshemmets systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete framåt.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en stabil, trygg och professionell person med både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kommunicerar på ett tydligt sätt samt förstår vikten av teamarbete mellan olika yrkeskategorier. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du har samtidigt lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer samt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med verksamhetens och elevernas bästa och behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sigfridsborgsskolan är en F-6 skola med cirka 760 elever, belägen i natursköna Älta. Vår relativt nybyggd skola har fina lokaler, en fantastisk gård och goda parkeringsmöjligheter. Våra duktiga kockar bjuder såväl elever som personal på vällagad mat av restaurangkvalitet. Vi är en välorganiserad skola med tydliga rutiner och god tillgång till moderna digitala verktyg. Våra medarbetare trivs och stannar länge hos oss. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/sigfridsborgsskola/
Som lärare mot fritidshem blir du en del av ett välfungerande fritidshem med ett nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller. Du omges av kompetenta, engagerade och utvecklingsintresserade kollegor som värdesätter teamarbete och kollegialt lärande. Hos oss får du möjlighet att påverka och vara med att utveckla fritidsverksamheten vidare. Som nyanställd erbjuder vi dig mentorskap, ett varmt välkommande och en tydlig struktur som underlättar din start.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Johan Magnusson på 070-431 78 80 och johan.magnusson@nacka.se
.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-16!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
