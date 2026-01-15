Lärare mot fritidshem till Rågsveds anpassade grundskola
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms Stad, Rågsveds grundskola
Stockholm växer som aldrig förr.
Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till Rågsveds grundskola och anpassade grundskola. Vi är en skola i södra Stockholm med ca 310 elever. Anpassade grundskolan består idag av 40 elever från årskurs F-6 i ämnen och F-9 i ämnesområden.
Undervisningen i Rågsveds anpassade grundskola präglas av glädje och lust. Den utgår från elevernas behov och anpassas efter deras förutsättningar.
Vi följer kontinuerligt upp och anpassar vår undervisning utifrån elevernas utveckling, intressen och förmåga. Undervisningen bygger på aktuell forskning för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
Vår anpassade grundskola är integrerad i grundskolans lokaler och varje klassrum är utformat för individuellt arbete och arbete i grupp.
Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal.
Nu söker vi en ny medarbetare för att ytterligare stärka vårt team.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att du stödjer eleverna i den anpassade grundskolan under hela skoldagen och utför olika moment i inlärningssituationer med eleven, i samarbete med elevassistenter och lärare. I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor eleverna en meningsfull fritid genom att ha utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter, men också genom att kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter.
Vi söker en engagerad legitimerad lärare mot fritidshem med hög kompetens och erfarenhet av undervisning i anpassad grundskola. Du kan relatera till de situationer som finns i den anpassade grundskolan och är van att samarbeta med andra, men kan även arbeta självständigt.
Som lärare mot fritidshem kommer du att ansvara för att undervisningen för fritidshemmet överensstämmer med skollagen, läroplan och styrdokument. Du samarbetar under skoldagen med klassens mentorer och övrig personal och under fritidshemstiden tillsammans med de ansvariga för fritidsverksamheten. Du är också en del av den pedagogiska utvecklingsgruppen.
Verksamheten genomsyras av Rågsveds grundskolas kärnuppdrag - Kunskap, trygghet och rörelse och i din roll bidrar du till det.KvalifikationerKvalifikationer
• Du är utbildad lärare mot fritidshem.
• Du har tidigare jobbat i anpassad grundskola.
• Du har kunskap om elever med kombinationen intellektuell funktionsnedsättning och autism.
• Du är en lugn, trygg och stabil pedagog som har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du har en förståelse för hela verksamheten såväl kunskapsdel som omsorgdel.
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av tecken som stöd, bildkommunikation och lågaffektivt bemötande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Rågsveds grundskola Kontakt
Henriette Storgaard Kyrk 0761249322 Jobbnummer
9686454