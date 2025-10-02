Lärare mot fritidshem till Lina grundskola
Lina grundskola är en F-9 skola med ca 380 elever där lärandet står i centrum. Nyfikenhet, goda relationer, höga förväntningar och trygghet är en självklarhet. Vårt mål är att alla elever som lämnar Lina grundskola ska ha goda kunskaper, en god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet att skapa sin framtid!
Hos oss får alla elever utvecklas efter sina förutsättningar. Vi strävar ständigt efter att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Vi erbjuder kompetent och engagerad personal, varierande och kommunikativt arbetssätt med ett fokus på språkets roll i alla ämnen.
På Lina grundskola arbetar vi tillsammans för att utveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sina högt uppsatta mål. Vi lägger stor vikt vid kartläggning, uppföljning och resultat. Vårt kollegiala utvecklingsarbete ger dig möjligheten att ständigt utveckla din undervisningspraktik där höga förväntningar, stöttning och rika möjligheter till språk- och kunskapsutveckling står i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Är du Lina grundskolas nya lärare mot fritidshem? Vi söker en kompetent och engagerad lärare mot fritidshem som är redo för nya utmaningar. Du kommer ha en mycket spännande tjänst som innebär att vara en del i arbetslaget för fritids som tillsammans och i en gemenskap organiserar hela fritidsverksamheten på skolan. I tjänsten får du möjlighet att tillsammans med arbetslaget ansvara för organisation och kvalité för hela fritidshemmet. Du kommer också att ingå i ett samarbete med andra arbetslag och lärare med målet att skapa en trygg lärmiljö för eleverna under hela skoldagen. En stor del i arbetet kommer alltså innebära att samverka med andra för att skapa förutsättningar för ett optimalt lärande för eleverna på Lina grundskola.
Vem är du?
• Vi söker dig som är behörig lärare mot fritidshemmet.
• Du har god kännedom om skolans styrdokument och är väl förtrogen med läroplanen.
• Som person är du lösningsfokuserad, utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
• Du har ett positivt förhållningssätt och har stor förmåga att se elevers möjligheter och kompetenser.
• Din grundsyn präglas av att du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
• Du är självständig och trygg i din kompetens och tar ansvar och ser samarbete som en viktig del för att lyckas med uppdraget.
Krav:
• Du har lärarlegitimation.
• Du har god kännedom om skolans styrdokument och är väl förtrogen med läroplanen.
Meritrerande:
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.
• Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i musik eller bild.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
