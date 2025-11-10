Lärare mot fritidshem till Katarina Södra skola
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Katarina Södra skola är en F-6-skola med ca 540 elever och ligger vid Nytorget på Södermalm, ca 10 minuters promenad från Skanstulls tunnelbanestation.
Vi är en skola med höga förväntningar på både elever och personal och vi har goda studieresultat. Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensamma fortbildningar, workshops och kollegialt lärande är viktiga delar. Högst upp i skolan har vi ett skolbibliotek som tillsammans med lokalerna för de praktiska och estetiska ämnen bildar en kulturvåning. Vi är också stolta över vår skolmatsal, där vi serveras näringsrik mat. I annexet på skolgården ligger vårt idrottshus med två mindre idrottshallar. Vår fina skolgård inspirerar till mycket lek. Vår skola är den äldsta av östra Södermalms skolor och byggdes redan 1888!
Din roll
Du kommer i rollen som lärare i fritidshem ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument.
I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor eleverna en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen samt genomför utvecklingssamtal, företrädesvis tillsammans med förskoleklass eller grundskola för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker:
• är legitimerad lärare i fritidshem
• har erfarenhet av att bedriva undervisning som ger eleven möjlighet att utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
Du är trygg, stabil, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation. Du uppskattar att arbeta mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tillämpar ett lågaffektivt arbetssätt och bemötande, du har lätt för att skapa relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare, du är flexibel och har lätt att samarbeta med kollegor över hela skolan.
Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi ser det som meriterande om du har intresse för och erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet. Du har förståelse för hur språkutveckling kan integreras i den dagliga verksamheten och använder språket som ett redskap för lärande och social utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Camilla Nyberg camilla.3.nyberg@edu.stockholm.se 076-1242485 Jobbnummer
9597763