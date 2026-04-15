Lärare mot fritidshem till Haninge resursskola
2026-04-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Hösten 2026 öppnar Haninge kommun en helt ny resursskola och vi söker nu lärare mot fritidshem som vill vara med och bygga upp en skola där elever med omfattande stödbehov får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ligger centralt belägen i Handen, nära pendeltågstation. Den nya resursskolan kommer att ersätta tidigare lokalt placerade lärstudios i kommunen, med målet att samla kompetens och resurser under ett tak för att skapa en mer sammanhållen och kraftfull verksamhet.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som lärare är att tillsammans med övriga personal som arbetar direkt med eleverna skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Du är en självklar del i arbetet i att nå varje elev och samverkar med övrig personal på skolan. Du tar även initiativ till kontakt med såväl elever som vårdnadshavare. Du är en aktiv del i elevernas skolvardag och befinner dig i lärandesituationer likväl i sociala rastsituationer med eleverna. I rollen som lärare inriktning fritidshem utvecklar du fritidshemsverksamheten på skolan för våra elever tillsammans med kollegor. Som lärare mot fritidshem är du med under hela skoldagen. I din roll kommer du också få möjlighet att undervisa, till exempel i musik, hemkunskap eller bild, beroende på din kompetens och behörighet. Undervisning sker individuellt eller i ett mindre sammanhang.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som tycker att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, som känner starkt för vikten av lärande och utbildning och som därmed tycker att skolan är en av de viktigaste arenorna att arbeta inom. Du vill arbete elevnära och stödja eleverna att nå så långt som möjligt. Vi söker dig som kan ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och bygga relation till dem du träffar. Vi ser fram emot att höra vad du kan och vill bidra med.
Krav:
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Meriterande:
Tidigare arbete med elever i behov av särskilt stöd samt arbete med liknande uppdrag inom resursskola eller lärstudio.
Erfarenhet av arbete med Positivt beteendestöd i skolmiljö
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar i den viktigaste av alla arenor och ett elevnära arbete.
Skolan ligger i ljusa trevliga lokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2
)
136 81 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Resursskolan Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9854932