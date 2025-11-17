Lärare mot fritidshem till Backluraskolan för VT 2026
2025-11-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Backluraskolan är en F-6 skola med ca 460 elever.
Skolan ligger i ett naturskönt område i Hässelby norra villastad. Här finns engagerade pedagoger och ett stort fokus på utveckling och kollegialt lärande. Vi har eget tillagningskök och en inspirerande skolgård som inbjuder till lek och rörelse.
Vi söker dig som vill vara del av en lärande organisation med fokus på utveckling och kollegialt lärande.
I en miljö där vi tillsammans tar ansvar skapar vi också en trygg miljö för våra elever, en trygghet som sedan är grunden för inlärning. Vår målsättning är att alla våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sin egen förmåga.
Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Backluraskolan tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer på Backluraskolan, F-6 - Stockholms stad

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har kompetens och god förmåga att skapa en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du är lösningsinriktad, engagerad och tar egna initiativ. Du är strukturerad och har lätt för att ta ansvar.
Ditt elevfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har god förmåga att
kommunicera i såväl tal som skrift och är van att arbeta med digitala hjälpmedel.
Du motiveras av att skapa goda relationer och förtroendefulla samarbeten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser det som självklart att samarbeta med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag.
Vi söker en Lärare mot fritidshem. Du kommer ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela dag på skolan och arbeta med att utveckla elevernas förmågor i enlighet med våra styrdokument.
I ditt uppdrag ingår skolsamverkan samt arbete på fritidshemmet efter skoltid.
Vikariatet gäller från 7 januari 2026 till och med juni 2026.
Din kompetens och erfarenhet
Du är utbildad lärare i fritidshem.
Du är förtrogen med skolans och fritidshemmens styrdokument samt har förmågan att kunna omsätta dem i praktiken på ett lustfyllt och tydligt sätt och sätter elevens utveckling och lärande i fokus.
Du är initiativrik, positiv och lösningsfokuserad samt har en förmåga att skapa inkluderande
sammanhang där alla elever deltar. Du är en självklar ledare för elevgrupper.
Du arbetar för goda relationer, är trygg, ansvarsfull och har ett bra samarbete med personal och
vårdnadshavare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
