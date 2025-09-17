Lärare mot fritidshem sökes till Slottsparksskolan Täby
Täby Kommun / Pedagogjobb / Täby Visa alla pedagogjobb i Täby
2025-09-17
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Är du redo för ett äventyr i lärandets tecken? Vi söker en erfaren och engagerad lärare mot fritidshem till Slottsparksskolan i Täby!
Om rollen
Som lärare mot fritidshem hos oss kommer du att samverka med lärare och annan fritidspersonal i en klass under skoltid. Under fritidstid ansvarar du för verksamheten tillsammans med övrig fritidspersonal i årskursen. Du kommer även att samverka med all fritidspersonal på skolan, för att utveckla hela skolans fritidshem (F-3). Vi erbjuder dig både enskild planeringstid och planering i arbetslag.
Dina ansvarsområde
• Planera och genomföra lärorika aktiviteter.
• Föra inspiration in i barnens värld och ge dem en plats där de kan vara sig själva.
• Samarbeta med kollegor för att skapa samsyn och arbetsglädje.
• Skapa tydlighet och struktur för att säkerställa en trygg fritidsverksamhet.
Vad vi söker
• Utbildning: Lärare mot fritidshem, fritidspedagog eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av arbete med barn i fritidshem, väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett meningsfullt lärande, trygg i att använda digitala verktyg för lärande och kommunikation, van att arbeta i en skola där alla inkluderas i verksamheten. Erfarenhet av att arbeta med IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) är meriterande.
• Kunskap: God ledare med tydlighet i kommunikation, god samarbetsförmåga med kolleger, elever och vårdnadshavare, både kreativ och strukturerad.
Plats
Slottsparksskolan är en F-3 skola med 225 elever och skolan är en del i Näsbyparks rektorsområde. Det är en omtyckt och välfungerande skola. I skolans närområde finns fina omgivningar för utomhusverksamhet, både ängar, skog och strand.
Känns detta intressant? Vi hoppas på att höra från dig snart!
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Gunnel Lerne gunnel.lerne@taby.se Jobbnummer
9513391