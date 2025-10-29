Lärare mot fritidshem med behörighet i hemkunskap, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Edboskolan
Edboskolan är en F-6-skola med ca 800 elever och 100 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en skola där kunskap, trygghet och glädje står i centrum. Hos oss ska alla medarbetare vara involverade i samtliga elevers skoldag, vi alla bidrar till kunskap, trygghet och glädje för våra elever oavsett vilken arbetsroll man har. För mer information om skolan följ oss på Instagram eller Facebook eller kika in vår hemsida: Edboskolan (https://www.huddinge.se/edboskolan/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare mot fritidshem hos oss får du en viktig roll i att stödja elevernas utveckling både under och efter skoldagen. Du arbetar nära eleverna under både skol- och fritidstid samt ansvarar även för undervisning i hemkunskap enligt läroplanen. Tjänsten är placerad på mellanstadiet och innebär ett varierat arbete där du får möjlighet att kombinera pedagogik, kreativitet och praktiska färdigheter.
I tjänsten ingår bland annat att:
• Planera och genomföra undervisning i hemkunskap för årskurs 6 (eller enligt skolans behov)
• Planera och aktivt delta i fritidshemmets verksamhet och utveckling
• Samverka på lektioner, raster och övergångar under skoltid
• Skapa en trygg och inkluderande miljö där elevernas nyfikenhet och självständighet uppmuntras
• Samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och skolledning
Om dig
• Legitimerad lärare med behörighet i fritidshem och hemkunskap
Du är prestigelös, flexibel och kan anpassa dig utifrån elevernas behov både i stunden och långsiktigt. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och att samverka även i utmanande situationer med elever, vårdnadshavare, arbetslaget samt skolledning. Du är även engagerad och brinner för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen men också kreativ och kan anpassa aktiviteter efter barnens behov och intressen.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
