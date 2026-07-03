Lärare mot fritidshem i kombination med textilslöjd mot åk 3-6
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola, Tallåsens skola / Förskollärarjobb / Ljusdal Visa alla förskollärarjobb i Ljusdal
2026-07-03
, Nordanstig
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Till Tallåsens fritidshem söker vi en legitimerad medarbetare som är lugn och strukturerad, stresstålig och beredd att ta sig an varierande arbetsuppgifter samt har ett brinnande intresse för fritidshemmets uppdrag. Du har förmåga att prioritera, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ, är van att överblicka och ta tag i det som behöver göras och arbetar alltid med elevernas bästa i fokus. Vi sätter stort värde i god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter och vågar prova nya arbetssätt.
Du skall också kunna ta dig an att undervisa i textilslöjd mot åk 3-6 som en del i din tjänst.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i fritidshem och skola. Du kommer utveckla den pedagogiska verksamheten i fritidshem och skola, samverka och samarbeta med lärare och övrig personal samt undervisa i textilslöjd.Kvalifikationer
Du ska vara fritidspedagog / lärare mot fritidshem alt. inneha lärarlegitimation med behörighet i slöjd. Legitimation krävs.
Vi ser även att du är självständig, stabil, har god samarbetsförmåga, är relationsskapande, har god ledarskapsförmåga, är tydlig samt strukturerad i ditt arbete. Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola, Tallåsens skola Kontakt
Mattias Danneteg mattias.danneteg@ljusdal.se +4665118194 Jobbnummer
9992181