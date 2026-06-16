Lärare mot fritidshem/förskolelärare vikariat Ålsta grundskola
Järfälla kommun, Ålsta för- och grundskola / Förskollärarjobb / Järfälla Visa alla förskollärarjobb i Järfälla
2026-06-16
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem medverkar du för att stimulera och utmana elevernas nyfikenhet, utveckling och lärande. Vidare är du kunnig i styrdokument, intresserad av verksamhetsutveckling och har stor ambition att utveckla fritidshemsverksamheten. Du har kunskap om läroplanen och kan omsätta den i den praktiska verksamheten. Utifrån läroplanen ansvarar du, tillsammans med dina kollegor för undervisningen i fritidshemmet. Du deltar i elevers hela dag tillsammans med såväl klasslärare som arbetslaget, framför allt före och efter skoltid och under raster. Du har en regelbunden professionell kontakt med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig skolpersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lätt för att samarbeta med såväl elever, kollegor, vårdnadshavare och annan personal. Du relaterar till barn och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser kollegialt lärande som en självklarhet och förutsättning för att skapa ny och fördjupad kunskap
• Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du utvecklar elevernas förmåga att lära och gör dem delaktiga i planeringen av verksamheten. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och är lösningsfokuserad. Vidare besitter du en stark vilja att arbeta för att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för eleverna
• Är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Är kommunikativ och kan bygga upp och upprätthålla trygga relationer
• Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt sakerKvalifikationer
• Utbildad grundlärare fritidshem
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i skola eller fritidshem
• Att ha undervisat i hemkunskap samt behörighet i hemkunskap
• Kan behörighet i modernaspråk i tyska altenativt undervisa i tyska
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundkontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Provanställning kan komma att tillämpas., upphör: 2027-06-30 .
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 47 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Ålsta för- och grundskola Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se Jobbnummer
9966508