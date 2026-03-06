Lärare mellanstadiet Rimforsa skola vikariat
2026-03-06
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vi söker en lärare till mellanstadiet (åk 4) där ansvaret för mentorselever och ämnen delas inom arbetslaget. Planering och upplägg av undervisningen sker tillsammans i arbetslaget och utifrån vad olika elever, klasser och situationer kräver. Din specifika kompetens spelar roll för hur arbetsuppgifter fördelas i laget.
Samtliga arbetslag på skolan arbetar nära elevhälsoteamet genom regelbundna elevhälsofrämjande möten för att följa upp framgångsfaktorer och utvecklingsbehov. Det finns gott stöd att få till arbetslagen vid behov genom elevhälsoteamets många olika specialistkompetenser.
Som person har du bra förmåga att skapa goda relationer och har mycket god samarbetsförmåga. Du är tydlig och motiverande i ditt ledarskap genom god kommunikation och är bra på att skapa engagemang. Du är mål- och resultatorienterad med elevernas bästa för dina ögon samt självgående och tar därmed ansvar för dina uppgifter och driver arbetet vidare. Du är ansvarstagande och har förmågan att se helheten och har en god pedagogisk insikt som främjar elevers olika behov i olika situationer. Du är intresserad av och har förmåga att utvärdera och analysera din egen, arbetslagets och hela skolans verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: * Planera och genomföra lektioner som inspirerar och engagerar eleverna. * Skapa en inkluderande och trygg lärmiljö där alla elever känner sig sedda och hörda. * Samarbeta med kollegor för att främja en enhetlig och effektiv undervisning. * Delta i och bidra till skolans utvecklingsarbete. * Hålla regelbunden kontakt med vårdnadshavare och delta i utvecklingssamtal. Ersättning
Rektor Rimforsa skola 4-6
Charlotta Jonsson charlotta.jonsson@kinda.se 0705135860
