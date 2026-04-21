Lärare med särskilt fokus på elever i behov av stöd
Aneby Kommun / Grundskollärarjobb / Aneby Visa alla grundskollärarjobb i Aneby
2026-04-21
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aneby Kommun i Aneby
Välkommen till Aneby kommun och Furulidskolan! Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, elever, brukare och medarbetare.
Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag - idag och för framtiden. Inom Barn- och utbildningsavdelningen får du som medarbetare en arbetsplats där utveckling och initiativtagande uppmuntras. Genom forum för dialog och erfarenhetsutbyte stärker vi medarbetarnas delaktighet och engagemang. Våra lärgrupper utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att tillvarata och sprida medarbetarnas kompetens, idéer och utvecklingskraft.
Furulidskolan är en högstadieskola med cirka 260 elever, vilket ger goda förutsättningar att se varje elev och arbeta nära varandra i vardagen. Vi är ett engagerat kollegium där du ges möjlighet att påverka och bidra till skolans fortsatta utvecklingsarbete. Vi värdesätter samarbete, tydlig struktur och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
Om rollen - Lärare med särskilt fokus på elever i behov av stöd
Vi söker nu en lärare med ett starkt engagemang för elever med särskilda behov, som brinner för att göra skillnad för elever som behöver extra stöd i sin skolvardag. Tjänsten är en lärartjänst, men med ett tydligt kompensatoriskt uppdrag där relationsskapande, tydlig struktur och anpassningar är centrala delar av arbetet.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas lärande och välmående. Uppdraget innebär undervisning i mindre sammanhang med ett särskilt fokus på att stötta elever i både kunskapsutveckling och sociala sammanhang.
Som medarbetare på Furulidskolan ingår du i ett engagerat team med god sammanhållning och en stark vilja att lyckas tillsammans.Publiceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för och engagemang i arbetet med elever i behov av särskilt stöd
• Har förmåga att skapa trygga och tillitsfulla relationer med elever
• Är tydlig, lugn och strukturerad i ditt pedagogiska ledarskap
• Ser varje elevs möjligheter och anpassar ditt arbetssätt utifrån individuella behov
• Samarbetar väl med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
Lärarutbildning och lärarlegitimation är meriterande men inget krav. Vi välkomnar även sökande med annan relevant utbildning eller erfarenhet, exempelvis inom pedagogiskt, socialt eller specialpedagogiskt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att möta elever med olika förutsättningar.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till en bättre skola. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Inför anställning genomför Aneby kommun registerkontroll enligt gällande lag. För denna tjänst krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498)
Box 53 (visa karta
)
578 22 ANEBY
Fackliga företrädare nås via växeln 0380-461 00
9868238