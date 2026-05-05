Lärare med kompetens inom akut omhändertagande
Myndigheten för civilt försvar / Pedagogjobb / Lund Visa alla pedagogjobb i Lund
2026-05-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Lund
, Karlstad
, Stockholm
, Solna
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara vår nästa kollega?
Genom att utbilda räddningstjänstpersonal inom alla befattningar kompetensförsörjer vi kommunal räddningstjänst. Vi breddar just nu uppdraget med utbildning för att bygga det civila försvaret. Vi söker fler som vill bidra till att utbilda personal till kommunal räddningstjänst. Kom och utbilda tillsammans med oss!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för planering, undervisning, praktisk övning, examination och bedömning av utbildningsmoment inom akut omhändertagande i flera olika kurser och utbildningar. Undervisningen genomförs både på distans och på skolan. Det innebär att du behöver vara bekväm i både det fysiska och digitala klassrummet samt med att arbeta i digitala stödsystem som schemaprogram (TimeEdit), studieplattform (Studera) och distansundervisningsplattform (Zoom).
I dina arbetsuppgifter ingår:
Planera undervisning.
Genomföra undervisning och praktisk övning i akut omhändertagande.
Examinera, bedöma och sätta betyg, både teoretiskt och praktiskt.
Följa upp och utvärdera utbildningsinsatser och arbeta med ständiga förbättringar i undervisningen.
Vara delaktig i enhetens arbete och ämnesgrupp.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är:
Legitimerad sjuksköterska.
Goda kunskaper att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
Utbildning och erfarenhet av prehospital vård och/eller traumavård.
Erfarenhet av handledning.
Vidareutbildning inom ambulans, IVA eller narkos.
Kunskap om och erfarenhet av vår utbildningsverksamhet.
Utbildning i krigssjukvård.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Vi ser gärna att du har uppnått en personlig mognad och är stabil i dig själv, att du besitter en pedagogisk insikt som möjliggör dig att nå de studerande på olika sätt.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid i 12 månader.
Din placeringsort kommer att vara Revinge och resor i anställningen förekommer. Du förväntas kunna genomföra viss utbildning på annan ort, i första hand Sandö under enstaka veckor.Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Skolsektion 3 är en av fyra sektioner som arbetar med våra grundutbildningar och vi finns i Revinge. Genom omvärldsbevakning, aktuell forskning och beprövad erfarenhet utvecklar vi våra utbildningar och dess genomförande för att möta framtidens behov på bästa sätt.
Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christian Wojtania. Fackliga företrädare är Tomas K Nilsson (Saco-S), Pierre Håkansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (visa karta
)
651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9893294