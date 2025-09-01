Lärare med kompetens i teknik, mekanik, energi eller inom nätverk
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Malmö
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vid Realgymnasiet i Malmö har vi El- och Energiprogrammet där våra elever läser Dator- och kommunikationsteknik. Vi har ett växande program och behöver förstärkning löpande om 4 h per vecka och även ytterligare utifrån behov. Nästa läsår kommer behovet vara än större i och med ytterligare en klass som skolan tar in på programmet, så framtidsmöjligheter finns här.
Vi som arbetar här, arbetar tätt som ett team där vi tillsammans har fokus på kvalitet och utveckling samtidigt som teamet och trivsel är viktiga aspekter i vår vardag både för elever och personal. Vår skola har ca 120 elever fördelat på Naturbruksprogrammet och El- och energiprogrammet. Skolan har ett komplett Elevhälsoteam och arbetar med mentorer som ej är undervisande.
Om du tror att du är rätt person att komplettera vårt team, välkommen med din ansökan. Vi söker dig som är väldigt bra på nätverk eller är bra inom området energi, teknik och mekanik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på högstadium eller gymnasium och har en lärarlegitimation.
Urval sker löpande så vänta inte med att sända in din ansökan. Välkommen!Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Formell kompetens inom nätverk eller energi/teknik/mekanik
Vi söker dig med formell kompetens inom något av ovanstående områden
Lärarlegitimation
Vi söker dig med lärarlegitimation
Undervisningserfarenhet
Vi söker dig med erfarenhet av undervisning på högstadium eller gymnasium Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C5633". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Malmö Kontakt
Rektor
Anna Hellström Anna.hellstrom@realgymnasiet.se 0766274058 Jobbnummer
9486553