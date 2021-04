Lärare med inriktning mot fritidshem på Ljungnässkolan - Mönsterås kommun, Ljungnässkolan - Förskollärarjobb i Mönsterås

Mönsterås kommun, Ljungnässkolan / Förskollärarjobb / Mönsterås2021-04-08Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat länets högsta friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.Ljungnässkolan är en F-6 skola med 355 elever. På skolan arbetar 52 medarbetare. Skolan har förstelärare, specialpedagog/speciallärare, kurator och skolsköterska. Skolan är organiserad i fyra Team som består av skola och fritidshem. Varje Team samverkar kring både elever och lokaler. Vårt arbetssätt ger trygghet och kontinuitet till våra elever och bra sammanhållning i personalgrupperna. Ljungnässkolan ligger i ett lugnt område med närhet till natur. Skolan präglas av en trivsam och trygg miljö med härliga elever och ambitiösa medarbetare. Ljungnässkolan är en VI-skola. Det innebär att vi tar emot studenter från utbildningarna lärare och lärare mot fritidshem från Linnéuniversitetet i Kalmar.Vi söker lärare i fritidshem både tillsvidaretjänst och vikariat för hela läsåret både heltid och deltid. Välkommen in med din ansökan.2021-04-08På Ljungnässkolan arbetar vi i Team och du kommer att arbeta med olika lärarkategorier. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet för eleverna på fritidshemmet och skola. Samarbetet mellan skola och fritids är viktigt för oss. Vårt uppdrag är att tillsammans se till elevernas behov och arbeta utifrån dom.Som lärare i fritidshem arbetar du med barn i olika åldrar, från 6-åringar som möter skolans värld för första gången till 12-åringar som är på väg in i högstadieåldern.Du är lärare med inriktning mot fritidshem alternativt fritidspedagog gärna med inriktning idrott och hälsa.Du har en klar pedagogisk insikt och har förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete.Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling.Du har lätt att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare. Du har en stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen. Du ser vikten av att alla i arbetslaget blir delaktiga och att ni arbetar som ett team. I syfte att utveckla lärande hos eleverna reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt.Du är en trygg och flexibel ledare med tidigare erfarenhet av ansvar på fritidshem. Du har ett genuint intresse att skapa en trygg miljö och har en helhetssyn på lärande under skoldag såväl som fritidshemstid.ÖVRIGTRekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% semestertjänst Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Mönsterås kommun, Ljungnässkolan5677495