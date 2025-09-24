Lärare med inriktning insatsledning och övergripande ledning
2025-09-24
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker nu lärare som vill utbilda och öva våra studerande i det skadeplatsnära arbetet.
Med fokus på insatsledarfunktionen är målet att skapa en kompetent och effektiv ledning vid oönskade händelser. Hos oss får du möjligheten att stärka kompetensen inom svensk räddningstjänst och samhällets övriga förmåga att hantera olyckor och oönskade händelser såväl i vardagen som under krig. Som lärare inom MSB:s utbildningsverksamhet kommer du att arbeta med kompetenta kollegor som med sin samlade kunskap möjliggör att de studerande når kursmålen.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I arbetet som lärare ingår att planera, förbereda, genomföra och följa upp undervisning inom ledning av insats samt övergripande ledning, men även andra utbildningsområden. Det innebär bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och individuell coachning i olika lärmiljöer. Utifrån din kompetens och erfarenhet så kommer du även att kunna stödja andra delar av utbildningsverksamheten där behov finns. Tillsammans hjälps vi åt.
Du kommer att ingå i ett eller flera arbetslag samt i en ämnesgrupp som arbetar med utvecklingen av undervisningen inom kompetensområdet insatsledning och övergripande ledning. I ansvarsområdet som lärare kan det också ingå att vara kursansvarig, handledare samt medverka i utvecklingsprojekt. Arbetet innefattar att du ska vara aktiv i utveckling av kurserna och vara med i arbetet att driva ständiga förbättringar. Som en del av din introduktion kommer du att genomgå en pedagogisk utbildning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- genomgått MSB:s utbildningar Räddningsledning B, Insatsledarkurs (LK2), Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer med godkänt resultat eller har annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av arbete utifrån ELS (Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst).
- erfarenhet av att verka som ledningsfunktion inom räddningstjänst.
- B-körkort.
- goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att verka inom beslutsdomänen insatsledning.
- erfarenhet av systemledningsfunktion inom räddningstjänsten.
- arbetat med befälsutveckling inom räddningstjänst.
- nuvarande eller tidigare erfarenhet från chef- eller ledarbefattning.
- pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet som lärare.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
För att lyckas med att förmedla dina erfarenheter och kunskaper är det viktigt att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. I rollen som lärare har du förmåga att anpassa ditt sätt att förmedla budskapet till mottagaren.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Revinge. Resor i anställningen förekommer, framförallt till Sandö som vi har ett nära samarbete med då vi genomför samma utbildningar på orterna.
MSB har många uppdrag inom samhällets säkerhet och trygghet. Ett av uppdragen är att genomföra utbildningar av brandmän och befäl till svensk räddningstjänst. MSB:s utbildningsverksamhet finns i huvudsak i Revinge och Sandö och totalt är vi ca 240 medarbetare inom verksamheten för utbildning varav lite mer än hälften har sin placering i Revinge. Vi tillhör avdelningen Räddningstjänst och skydd av befolkningen där både verksamheten för utbildning och flera av våra sakenheter ingår.
Enheten för vidareutbildning i Revinge har uppdraget att genomföra utbildningar inom ledningskurserna (LK 1-3), Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB) samt Tillsynsutbildningar (A och B). På vår enhet är vi ca 20-tal medarbetare med olika kompetenser och bakgrunder. Vi har ett nära samarbete med övriga enheter och arbetar alla för att ge våra studerande en bra grund till sitt fortsatta yrkesliv.
Det händer mycket just nu inom myndigheten och på utbildningsorten Revinge:
• MSB omvandlas till Myndigheten för civilt försvar. Det ger större ansvar att utbilda våra studerande att verka inom svensk räddningstjänst under krigets förutsättningar.
• Inom några år startar en ny- och ombyggnation i Revinge.
• Utbildning för civilpliktiga räddningsbrandmän/befäl startar inom något år.
I anställningen ingår flera förmåner som till exempel möjlighet till friskvårdstimme varje vecka, friskvårdsbidrag, förmånliga semestervillkor m.m.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Nilsson. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson (Saco-S), Helena Byström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
