Lärare med inriktning fritidshem till Ribbaskolan F-6
2026-01-28
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla verksamheten på Ribbaskolans fritidshem tillsammans med oss. Som lärare i fritidshem får du en viktig roll i att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever. I rollen ingår både arbete i fritidshemmet och samverkan med skolan under skoldagen. Du blir en del av en av våra fritidshemsavdelningar på grundskolan, där vi arbetar tätt tillsammans och samarbetar mellan avdelningarna för att skapa en sammanhållen vardag för eleverna. Som lärare i fritidshemmet möter du eleverna genom hela dagen - under skoldagen samt på morgonen och eftermiddagen i fritidshemmet.
I rollen som lärare i fritidshem ansvarar du för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och skapar meningsfulla aktiviteter som knyter an till läroplanens mål och grundskolans uppdrag. Genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten bidrar du till att eleverna får möjlighet att lära på kreativa sätt och omsätta sina kunskaper i praktiken. Du har ett helhetsperspektiv över elevernas utveckling och lärande, och arbetar aktivt för att fritidshemmet ska vara ett värdefullt komplement till skoldagen. Med fokus på att stärka elevernas sociala förmågor och tilltro till sig själva, skapar du en trygg och stimulerande miljö där varje elev får växa. Du bygger tillitsfulla samarbeten med elever, vårdnadshavare och kollegor, och främjar en god lärmiljö som möter elevernas behov på deras fritid.
Välkommen till oss
Ribbaskolan är en F-6 skola i Gränna med cirka 250 elever. Vi har fina, funktionella lokaler i en vacker och inspirerande miljö, mellan Grännaberget och Vättern. På Ribbaskolan finns också fritidshem.
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö.
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö.

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska vara.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation för arbete i fritidshemmet, alternativt du som är i slutet av din lärarutbildning eller ännu inte erhållit legitimation. Du har god kännedom om grundskolans uppdrag och dess styrdokument, och arbetar utifrån dessa med trygghet och engagemang. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom fritidshem eller skola. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift, och har grundläggande IT-kunskaper som stödjer ditt pedagogiska arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
