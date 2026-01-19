Lärare med inriktning fritidshem till Öxnehaga skolområde
2026-01-19
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Välkommen till Öxnehaga skolområde
Öxnehagaskolan är en F-6-skola med cirka 360 elever och fem åldersindelade fritidsavdelningar. Skolan ligger vackert belägen på höjderna i Huskvarna med en fantastisk utsikt över Vättern.
Hos oss möts elever med olika språk, nationaliteter och religioner i en inkluderande och trygg miljö. Vi arbetar aktivt med ett språkutvecklande förhållningssätt i all undervisning och ser mångfald som en styrka. Vår ambition är att varje elev ska bli språkmedveten, tolerant, en god konfliktlösare och få goda resultat. Vi arbetar med kooperativt lärande i alla verksamheter och du kommer tillsammans med ditt arbetslag utveckla detta arbete under fritidstiden.
Agenda 2030 är en naturlig del av vårt arbete och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tror på att varje möte är betydelsefullt och värnar om att bevara och utveckla vår mångfald - det är en viktig del av vår identitet.
Vill du bli en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team där vi tillsammans gör skillnad varje dag? Välkommen till Öxnehaga - här är vi Tillsammans Starka!
På vår hemsida får du gärna läsa mer om vår enhet. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/oxnehagaskolan-f-6
Ditt nya jobb
Som lärare i fritidshem kommer du att möta elever både under skoltid och på fritids. Du stödjer deras utveckling och lärande i en helhet där fritidshemmets verksamhet samspelar med skolans undervisning. Tjänsten är delad mellan skola och fritidshem, vilket innebär att du även undervisar under skoltid utifrån din utbildning och ämneskompetens. Du kommer arbeta med elever som går i åk 3. På Öxnehagaskolan följer du med din elevgrupp från förskoleklass till åk 4.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda och utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.
- Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter som knyter an till läroplanens mål och andra styrdokument för grundskolan.
- Arbeta med ett helhetsperspektiv på elevernas lärande och utveckling.
- Skapa möjligheter för elever att lära på kreativa sätt och omsätta kunskaper i praktiken.
- Bidra till att fritidshemmet blir ett meningsfullt komplement till skolgången.
- Stärka elevernas sociala förmågor, självförtroende och tro på sin egen förmåga.
- Bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Främja en trygg och stimulerande lärmiljö som möter elevernas behov under deras fritid.
Din kompetens
Du är utbildad lärare med lärarlegitimation för arbete i fritidshem, eller så är du i slutskedet av din utbildning och väntar på att få din legitimation.
Du har god kännedom om grundskolans uppdrag och styrdokument.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom fritidshem eller skola.
Du behärskar svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.
Du har grundläggande kunskaper i IT och digitala verktyg.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Enligt kollektivavtal
