Lärare med bred behörighet till Musik-klass på Brunnsboskolan åk 4-6
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Brunnsboskolan är en F-9 grundskola som ligger vid Brunnsbotorget på Hisingen. Det finns mycket goda bussförbindelser med endast 5 minuters resa från Centralstationen. Vår målsättning är att Brunnsboskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande och lärmiljö. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Brunnsboskolan. Du kommer att vara en viktig del i det arbetet.
Vi söker nu två lärare med bred ämnesbehörighet till Musik-klass i årskurs 4-6. Den ena tjänsten är
tillsvidareanställning, medan den andra är ett vikariat som sträcker sig under läsåret 2026/2027. I
tillsvidaretjänsten ingår att vara klassföreståndare eller mentor. Du kommer i ansökan att få specificera vilken av tjänsterna du är intresserad av.Dina arbetsuppgifter
Merparten av undervisningen kommer att ske i en av våra musikklasser. Som klassföreståndare i
musikklass innebär det att du ansvarar för och följer med din klass på repetitioner, konserter och resor som ibland ligger på kvällar och helger. Tider och planeringar kan ändras med kort varsel. Arbetet innefattar kontakt med vårdnadshavare, samt kommunikation och samarbete med både vuxna och barn. Du kommer att arbeta med kompetenta och engagerade kollegor och härliga elever. Du kommer att ingå i ett målinriktat och kreativt arbetslag och samverka med elevhälsoteam och övriga professioner och funktioner på skolan. Samtliga elever på skolan har iPads eller chromebooks som pedagogiskt verktyg.
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen och samverkar med dina kollegor och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. Du har en helhetssyn på elevers utveckling, hälsa och lärande. Utöver undervisning ingår arbetsuppgifter som dokumentation, bedömning och föräldrakontakter. Du tar tillvara på skolans kunskap och bidrar gärna med dina egna kunskaper, tidigare erfarenheter och till utveckling. För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som
lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har bred ämnesbehörighet och lärarlegitimation för att undervisa i årskurs 4-6. Vi söker framför allt dig som har en behörighetskombination av några av ämnena svenska, engelska, matematik och SO eller NO. Som lärare bidrar du till en miljö där elever och personal kan vara trygga, må bra och växa med sina uppgifter och ansvar.
Du har en god pedagogisk förmåga och vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn.
Du har ett gott och respektfullt bemötande som grundar sig i alla människors lika värde, du är
strukturerad och tar ansvar för ditt arbete, du ser värdet i att samarbeta med andra och du skapar
förtroende och glädje i de grupper du leder. Som klassföreståndare i musikklass kommer du att ansvara för och följa med din klass på repetitioner, konserter och resor som ibland ligger på kvällar och helger. Du bör vara flexibel då tider och planeringar kan ändras med kort varsel.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Riley Wennerberg riley.wennerberg@grundskola.goteborg.se 031-7015526 Jobbnummer
9994032