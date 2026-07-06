Lärare med bred behörighet till åk 4-6 på Gäddgårdsskolan, vikariat ht 2026
Arboga kommun, Gäddgårdsskolan F-6 / Grundskollärarjobb / Arboga Visa alla grundskollärarjobb i Arboga
2026-07-06
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er).
Arboga kommun satsar på en modern grundskola som möter både dagens och framtidens krav och till höstterminens start så flyttar vi in i den helt nya skolan så ta chansen att få arbeta i en ny, modern och inspirerande lärandemiljö för framtidens elever i Arboga! Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer innebära undervisning i grundskolans årskurs 4–6. Till hösten 2026 kommer det framför allt innebära undervisning och mentorskap i årskurs 5 samt undervisning i årskurs 6. Du har ett nära samarbete med övriga lärare som undervisar i årskurs 5 men även med hela arbetslaget 4 – 6.
Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i skolans kärnämnen samt i SO. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap. Som person skapar du tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. För dig är samarbete en självklarhet både i planering och när det gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter.
I din ansökan vill vi att du bifogar din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningsvillkor
Heltid, visstid 260810 - 261218
Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse utifrån att erforderliga beslut tas.
Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-07-27
Urval sker fortlöpande under ansökningstiden!Kontaktperson för detta jobb
Rektor Ros-Marie Sjöström e-post: ros-marie.sjostrom@arboga.se
Rektor vid avlämnade skola: Ulrica Persson telefon 073-765 72 67, e-post: ulrica.persson@arboga.se
Facklig företrädare
Susanne Skyllkvist, Sveriges Lärare, telefon 070-445 01 94
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 6 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Arbetsplats
Arboga kommun, Gäddgårdsskolan F-6 Kontakt
Rektor
Ulrica Persson +4658987267 Jobbnummer
9994046