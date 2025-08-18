Lärare med behörighet i SV och SO, åk 4-6 till skolområde Sydväst 20
2025-08-18
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare med behörighet i SV/SO för åk 4-6 till en tillsvidareanställning. Det är meriterande om du har fler behörigheter, men det primära behovet är SV/SO för åk 4-6. Skolområde Sydväst 20 består av följande fem skolenheter:
• Döv och hörsel F-9, Kannebäck
• Anpassad grundskola 1-9, Kannebäck
• Resursskola 1-9, Kannebäck
• Ängåsskolan F-6
• Vättnedalsskolan F-6
Du kommer att ansvara för undervisningen i SV/SO för åk 4-6 och kommer att arbeta i nära samarbete med övriga lärare och personal på skolan. I tjänsten kan det också ingå att vara rastvärd och att vara resurs i andra klasser.
Vi skapar en trygg lärmiljö genom att fokusera på elevernas behov, på det som fungerar, energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för på problem. Hos oss ska alla känna trygghet, gemenskap och glädje.
Tillsammans skapar vi en miljö där alla elever känner sig trygga, accepterade och blir lika behandlade. Genom att vi anpassar och tillrättalägger undervisningen ger vi våra elever en förutsättning att lyckas!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad lärare och är behörig i SV/SO för åk 4-6. Ytterligare ämnesbehörigheter är meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar och är en tydlig ledare och en vuxen förebild. Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är positiv och ser möjligheter och lösningar i stället för hinder och har god digital kompetens.
Du skall bidra till skolans utveckling och bidra till verksamhetens helhet. Du lägger stor vikt vid att skapa relationer med eleverna för att ta tillvara elevens nyfikenhet, fantasi och drivkraft. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Stämmer ovan beskrivning in på dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SVC272853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor, anpassad grundskola
Anna Rosén anna.rosen@grundskola.goteborg.se 031-3674148 Jobbnummer
9463793