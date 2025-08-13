Lärare med behörighet i engelska & annat ämne till Skogstorps skola åk 7-9
Är du intresserad av pedagogik och brinner för att arbeta med barn och unga? Vill du bidra till ungas lärande genom ett flexibelt och utvecklade arbete? Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa åk 7-9 i engelska och annat ämne. Ditt uppdrag blir att stödja övriga kollegor på skolan samtidigt som du är med och utveckla vår verksamhet framåt. Om det låter som ett uppdrag som passar just dig är du varm välkommen med din ansökan!
Skogstorpsskolan är en F-9 skola som ligger i norra delen av kommunen. Till oss finns det bra med förbindelser med tåg/buss till skolan från närliggande orter. Skolan har verksamhet från förskoleklass till åk 9, fördelad på två rektorer och en biträdande rektor. Vi har en stor härlig skolgård med grönområden, skogspartier, fotbollsplan och lekplatser. På Skogstorpsskolan 7-9 går det till hösten ca 340 elever uppdelade på fyra enheter och en studieverkstad. Varje arbetslag har ett nära samarbete med skolans elevhälsa samt ledning och träffas regelbundet under terminen.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurs 79 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag.
• Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan.
• Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, utförande, utvärdering och dokumentation av undervisning för elever.
• Mentorskap ingår.Kvalifikationer
• Behörig lärare med lärarlegitimation med inriktning 79.
• Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
• Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med ungdomar.
• Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag.
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat med början v. 44, tjänsten kan komma att övergå till en tillsvidare tjänst.
