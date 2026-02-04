Lärare matematik/teknik åk 7-9, möjlighet till förstelärarskap, Ronnaskolan
Södertälje kommun / Grundskollärarjobb / Södertälje Visa alla grundskollärarjobb i Södertälje
2026-02-04
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du tillsammans med en kollega ansvarar för planering, genomförande och bedömning av undervisning i matematik och med fördel no/tk i årskurserna 7-9. Du ansvarar för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till att elevernas lust att lära ökar och kunskaper utvecklas. Du arbetar på ett sätt där värdegrund och trygghet genomsyrar hela skoldagen och ni ser till att varje elev möts med det stöd som hen behöver. Ett mentorskap ingår inte i din roll då vi har tre stormentorer som arbetar med eleverna och kollegorna i årskurserna 7-9. Dock är det viktigt att du ser samarbetet och dialogen med eleverna, vårdnadshavare och kollegorna som en naturlig del i trygghetsarbetet som samtliga på skolan är delaktiga i. Du ingår även i ett tvålärarskap och ett ämneslag samt ett arbetslag där ett ständigt kollegialt arbete sker för att utveckla undervisningskvaliteter och möta eleverna.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har en genomtänkt kunskaps- och elevsyn
• Ser eleverna på grupp- och individnivå och anpassar din undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar
• Är intresserad av att arbeta med olika arbetssätt och metoder samt samarbeta med andra lärare i och utanför klassrummet
• Ser vikten av att hålla värdegrundsarbetet levande genom hela skoldagen, varje skoldag
Personliga egenskaper:
• Du är samarbetsorienterad och ser vikten av att driva skolans utveckling tillsammans med andra kollegor
• Du ser kvalitet i undervisningen som ett krav för god måluppfyllelse och ser därför till att din undervisning är målstyrd, utmanande och har en innehållslig och metodologisk variation
• Du har förmågan att på ett varierat sätt följa och bedöma elevens utveckling av kunskaper och förmågor, och i samarbete med eleven utveckla dessa
• Du har förmågan att leda en grupp på ett sätt som visar att struktur, relation, trygghet, förståelse, sammanhang och ordning ligger i fokus
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
• Du har examen med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet matematik (gärna i kombination med ett annat ämne med fördel no/tk)
• Du är väl förtrogen med grundskolans läroplan och kursplanerna
• Du är en god pedagog
Meriterande:
• Du brinner för förändringsarbete
• Du ser vinsten med ett kollegialt samarbete
• Du ser relationer och trygghet som grunden till lärande
Vi erbjuder dig
För att du ska få rätt förutsättningar för att utföra ditt arbete på Ronnaskolan och trivas på jobbet erbjuder vi dig arbete med skickliga kollegor, stormentorer att samarbeta med, bra stöd i IKT, samarbete med universitet och högskolor samt hög nivå på kompetensutvecklingen inom läraryrket. Vi erbjuder även ett samarbete i ämnespar/lärarpar, ett tvålärarskap. Här finns en ledning som sätter eleven i centrum och arbetar med öppna dörrar, stöttar samt ser dig som en viktig pusselbit i det gemensamma arbetet för en lyckad skolgång för våra elever.
• Friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år
• Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris
• Kommungemensamma nätverksträffar inom ditt ämne
• Bra förmåner via förmånsportalen
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönestättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Tf biträdande rektor
Joli Kasarji joli.kasarji@skolasodertalje.se 0852304669 Jobbnummer
9723183