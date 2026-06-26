Lärare matematik, svenska och musik Lagmansskolan 4-6, 90%
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Mjölby Visa alla grundskollärarjobb i Mjölby
2026-06-26
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lagmansskolan 4-6 ligger centralt i Mjölby med gångavstånd från tågstationen. I januari 2027 kommer vi tillsammans med Vasaskolan F-3 bilda den nybyggda Lejonbackens skola F-6.Vi har påbörjat vårt arbete inför sammanslagningen till en gemensam skola.
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Tillsammans med elever och vårdnadshavare fokuserar vi på att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.
Vill du vara med och göra skillnad i klassrummet? Vi söker en lärare som vill stötta våra elever i deras utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Du ansvarar för musikundervisning i alla klasser under hösten 2026.
I matematik är du en av fyra lärare som genomför undervisning för åk 4 och åk 5.
I svenska är ditt ansvarområde att fokusera på lästräning med elever i alla årskurser. Du samarbetar härihop med lärare som har specialläraruppdrag.
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Du skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen.
Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan.
Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation i musik, matematik och svenska åk 4-6.
Du står för god etik och sunda värderingar, har förmågan att tala tydligt, hålla presentationer, föreläsningar och anpassar dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du anpassar dig till förändrade förhållanden och har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-06-11 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332397". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare, Carina Jungmalm mjolby@sverigeslarare.se 073 - 073 43 80 Jobbnummer
9980008