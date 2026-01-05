Lärare matematik på Marks Gymnasieskola
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Mark Visa alla gymnasielärarjobb i Mark
2026-01-05
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Marks Gymnasieskola ligger i moderna lokaler mitt emellan Skene och Kinna i Marks kommun. Skolan som har cirka 1000 elever har ett brett utbud av både högskoleförberedande- och yrkesprogram samt flera idrottsutbildningar. Här finns även anpassad gymnasieskola.
Skolan ligger i Kunskapens hus som även inrymmer kulturskola och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi söker en behörig Matematiklärare med placering på Barn- och fritidsprogrammet. Detta är ett nytt arbetslag som är under uppbyggnad och består av lärare med olika ämneskompetenser kopplade till programmet.
Utöver undervisning på ditt program kommer du även bidra med undervisning på andra program främst kopplat till A och B spåret i matematik. Skolan har ett högt söktryck och goda resultat. Vi arbetar tillsammans för att utveckla vår verksamhet genom olika samarbetsgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap kopplat till elever på Barn- och fritidsprogrammet. Du ingår i ett arbetslag och i en miljö som präglas av framåtanda och ett kollektivt arbete med att bygga en skolverksamhet som utgör en spännande länk mellan skola och arbetsliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är behörig lärare för gymnasiets matematikkurser
* har god förmåga att lära ut och skapa relationer med eleverna
* har god förmåga att samarbeta med andra funktioner på skolan
Erfarenhet krävs.
Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Laila Grönesjö laila.gronesjo@mark.se 0320-21 75 46 Jobbnummer
9669546