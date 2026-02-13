Lärare Matematik och NO till Resursskolan åk 7-9
Nu utökar vi resursskolan med ännu en kompetent lärare till arbetslaget. Här undervisar du i en liten grupp med hög personaltäthet och starkt kollegialt stöd. Du får tid att se varje elev, förstå deras styrkor och utmaningar, och skapa förutsättningar som främjar deras utveckling. Låter det här som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår undervisning av elever i Resursskola åk. 7-9 i matematik och NO. Du ger stöd och stimulans utifrån elevernas specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans för ni undervisningen för gruppen framåt. Delat mentorskap och ansvar för Resursskolans arbetslag tillsammans med en annan lärare ingår i uppdraget.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i NO för åk. 7-9. Vidare ser vi gärna att du har goda kunskaper och tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare med elever inom autismspektrat.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Stabil och trygg: Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen.
Pedagogisk: Du är lyhörd samt har erfarenhet och kompetens av tydliggörande pedagogik och kan anpassa dig efter elevernas behov.
Samarbetsvillig: Du har också lätt för att samarbeta med kollegor och bidrar med en positiv inställning.
Flexibel: Du anpassar dig lätt till nya förutsättningar och ser möjligheter i förändringar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Resursskolan riktar sig till elever som har behov av omfattande och varaktigt särskilt stöd. Det är en liten enhet med 12 elever, 2 lärare (inklusive denna tjänst) och 4 elevassistenter. Det ger större möjligheter att göra individuella anpassningar i undervisningen och lärmiljön. Resursskolan arbetar med att skapa en inkluderande undervisning och anpassad skolmiljö till de elever som har störst behov av det.
Junkaremålens 7-9 verksamhet inrymmer ca 400 elever och 50 personal. Vår verksamhet ger möjlighet till elevcoacher, stödpedagoger och elevhälsa som stöd för elevernas utveckling och lärande. Du arbetar som undervisande lärare tillsammans med rektor och kollegor för att ge eleverna en så god utbildning som möjligt. Här har du möjlighet att arbeta på en skola med elevernas bästa i fokus.
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Biträdande rektor
Henrik Wänström henrik.wanstrom@tranas.se 0140-68153 Jobbnummer
9741275