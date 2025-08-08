Lärare matematik/NO till Svärtingehus skola
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2025-08-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av barns utveckling och ser till deras behov av att höras och bli sedda? Då kan du vara vår nya lärare!
Vilka är vi?
Svärtingehus skola ligger i Svärtinge, cirka en mil nordväst om Norrköping, ett villasamhälle i utveckling i ett naturskönt område med närhet till sjön Glan. Till läsåret 25/26 har vi cirka 315 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt fritidshem.
Svärtingehus består idag av fem arbetslag och tillsammans är vi cirka 40 personer som arbetar tillsammans med våra elever. Vi är en övningsskola, vilket innebär att vi samarbetar med Linköpings Universitet och tar emot studenter som läser till lärare eller grundlärare mot fritidshem.
På Svärtingehus arbetar vi för en god lärmiljö för våra elever. Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Vi strävar även alltid efter att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar och arbetar medvetet med att stärka våra elevers sociala kompetens. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av ämnena matematik, NO och teknik i årskurs 6, två klasser.
Du följer upp elevernas utveckling och måluppfyllelse i samverkan med arbetslaget och skolans elevhälsoteam.
Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med dina egna idéer, erfarenheter och engagemang. Du bidrar med perspektiv och synpunkter i arbetet med att utveckla skolan mot uppsatta mål.
Att vara anställd på Svärtingehus skola innebär att du tar ansvar och aktivt verkar för skolans och elevernas positiva utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare för årkurs 4-6 med behörighet att undervisa ämnena matematik och naturorienterande ämnen, det är meriterande om du har fler ämnen i din legitimation. Du har erfarenhet av arbete som lärare.
Du känner dig trygg i att arbeta med betyg och bedömning, både enskilt och i ditt arbetslag. Likaså har du god förmåga att planera och genomföra undervisningen så att den möter eleverna på deras nivå, du har god erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Att vara flexibel och tänka lösningsfokuserat är en självklarhet för dig och du ser möjligheter i att vi tänker olika och ser nyttan av flera perspektiv. Du är en tydlig ledare i elevgruppen, är flexibel och har en positiv elevsyn.
Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är engagerad, lyhörd, och kommunikativ.
Du är strukturerad och har en god förmåga att kommunicera, skapa relationer och samarbeta med andra såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du uppskattar att arbeta i arbetslag och har en god förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi söker dig som har ett genuint intresse av att utvecklas och som ser hur bemötande, förhållningssätt och ledarskap har betydelse för elevernas inlärning.
Bifoga legitimation i ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstidsanställning på heltid
Längd på anställning: Läsåret 2025/2026
Tillträdesdatum: omgående
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 29 augusti
Kontakt: Rektor Malin Tornell Wennström, malin.tornellwennstrom@norrkoping.se
eller biträdande rektor Susanne Svensson susanne.svensson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9450537