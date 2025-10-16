Lärare Matematik/NO till Ås skola, årskurs 7-9
Krokoms Kommun / Grundskollärarjobb / Krokom Visa alla grundskollärarjobb i Krokom
2025-10-16
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
Ett jobb med plats för utveckling och glädje!
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vi söker nu en lärare i Matematik/NO till Ås skola, årskurs 7-9.
Välkommen till oss!
Ås skola är en F-9 skola med tillhörande fritidshem Här går 500 elever som är fördelade i tre stadier; F-3, 4-6 och 7-9. Ås skola har hög andel behöriga lärare och eleverna erhåller en god undervisningskvalitet. Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande och bedriver systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med elevhälsan. Motivation för lärande är vårt utvecklingsmål nu.
Vi månar om varandras och elevernas arbetsmiljö och arbetar målinriktat med trygghet och trivsel, kunskapsutveckling samt ledning och styrning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare på Ås skola
Huvuduppgiften i arbetet är att undervisa och inspirera eleverna i årskurserna 7-9 i ämnena Matematik, NO och teknik, utifrån de kommunala och nationella målen. En annan viktig del är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att vara en viktig del i skolans utveckling.
Du kommer vara en viktig del i arbetslaget och skapar tillsammans med elever och kollegor förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande. Det finns stora möjligheter att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov.
Din kompetens
Du har lärarutbildning med behörighet och legitimation för årskurserna 7-9 inom matematik, NO och teknik. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete, din förmåga till samarbete och kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Som person är du lugn och lägger stor vikt vid att bygga goda relationer. Du ser samarbete som en förutsättning för en god arbetsmiljö.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med tillträde 2026-01-07.
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Sista ansökningsdag 2025-11-02
Hälsning från din blivande chef
Hej och välkommen till vårt team. Du och din kompetens är viktig för oss och eleverna på Ås skola. Vi är måna om varandra, hjälper varandra och stöttar varandra för att alla ska trivas och känna att man lyckas i jobbet.
Ås skola står inför en spännande läsår. Med nyinvigda lokaler i ett helt nytt skolhus är vi förväntansfulla inför framtiden.
Välkommen
Magnus Myrenhammar, biträdande rektor åk 7-9
Kontaktperson för tjänsten
Magnus Myrenhammar, biträdande rektor 7-9
0640-17207magnus.myrenhammar@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell, differentierad lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9559880