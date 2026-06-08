Lärare Matematik med ytterligare kompetenser Impius Örnsköldsvik
Impius Vård och Utbildning AB / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-08
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Vi söker lärare i matematik i kombination med annan kompetens för undervisning på våra skolor i Örnsköldsvik. Vi söker lärare för undervisning antingen på grundskolenivå eller gymnasienivå. Tillträde höstterminen 2026.
Impius bedriver verksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I Örnsköldsvik driver Impius Bäckagårdsskolan som är grundskola och Bäckagårdens HVB-hem. Impius driver också Hampnäs gymnasium med samhällsvetenskaps-, teknik-, estet-, restaurang&livsmedels-, hotell&turism- samt VVS&fastighetsprogram med internatboende som ligger i anslutning till skolan.
Du behöver inte ha särskild utbildning i neuropsykiatri men ett genuint intresse av att arbeta med människor.
Impius lägger stor vikt vid utbildning/fortbildning och vi förutsätter att ditt engagemang bidrar till en utveckling av verksamheten.
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker dig som är genuint intresserad av människor. Relationer och engagemang är viktigt för oss!
På våra skolor kommer du som lärare att ansvara för undervisningen i mindre grupper. Att tydliggöra och individanpassa utbildningen är din främsta uppgift, du får också tid med eleverna och på så vis möjlighet att skapa en god arbetsmiljö där eleverna i hög utsträckning lyckas! Vi söker dig som har förmåga att lyfta fram det positiva hos eleven och som vill utveckla dina kunskaper inom KBT, färdighetsträning, motiverande samtal och neuropsykiatri.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi vill inte ha några samtal från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Jag tar bara emot ansökningar via mail
E-post: eric.mattsson@impius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impius Vård och Utbildning AB
(org.nr 556682-4693), http://www.impius.se
Hampnäsvägen 89 (visa karta
)
894 31 SJÄLEVAD Arbetsplats
Hampnäs gymnasium/Impius vård och utbildning AB Kontakt
Rektor
Eric Mattsson eric.mattsson@impius.se 0660-273807 Jobbnummer
9953374