Lärare matematik/engelska med inriktning kommunikation och marknadsföring
Region Jönköpings län / Gymnasielärarjobb / Värnamo Visa alla gymnasielärarjobb i Värnamo
2026-06-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Värnamo folkhögskola
Vill du vara med och utveckla både människor och verksamhet?
Värnamo Folkhögskola söker en engagerad lärare i matematik och engelska som vill vara med och utveckla både människor och verksamhet. I denna kombinationstjänst får du möjlighet att undervisa, kommunicera och bidra till att fler hittar vägen till utbildning, personlig utveckling och nya framtidsmöjligheter. Här blir du en viktig del av en skola där lärande, gemenskap och hälsa står i centrum.
Rollen som lärare i matematik och engelska med inriktning mot kommunikation och marknadsföring
Som lärare i matematik och engelska ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du möter deltagare med olika erfarenheter, förutsättningar och mål och bidrar till en lärmiljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas, växa och nå sina mål.
Tjänsten omfattar undervisning i matematik och engelska motsvarande cirka 75 procent av arbetstiden. Resterande del av tjänsten innebär ett ansvar för kommunikation och marknadsföring med fokus på att stärka Värnamo Folkhögskolas synlighet och attraktionskraft. Målet är att fler ska få kännedom om våra utbildningar och de möjligheter som folkhögskolan erbjuder.
I rollen arbetar du med att planera och genomföra kommunikations- och marknadsföringsinsatser, skapa innehåll för webbplats och sociala medier samt representera skolan vid mässor, informationsmöten och andra externa sammanhang. Du utvecklar och vårdar relationer med samarbetspartners och andra viktiga aktörer samt bidrar till att kommunicera skolans verksamhet på ett inspirerande, professionellt och förtroendeskapande sätt. Anställningen är en visstidsanställning under läsåret 2026–2027, från den 10 augusti 2026 till den 17 juni 2027.
Din blivande arbetsplats
Värnamo Folkhögskola är en folkhögskola med en tydlig hälsoprofil. Hälsoperspektivet genomsyrar vår verksamhet och är en naturlig del av både undervisning och vardag. Vi erbjuder en miljö där lärande, välmående och personlig utveckling går hand i hand.
Hos oss står människan i centrum. Vi tror på kraften i bildning, gemenskap och delaktighet och arbetar för att ge våra deltagare verktyg att växa, utvecklas och skapa nya möjligheter för framtiden. Förutom våra utbildningar erbjuder vi en levande skolmiljö med sociala och kulturella aktiviteter som bidrar till gemenskap, sammanhang och trivsel.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och engelska. Du är en engagerad pedagog som motiveras av att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Samtidigt har du ett intresse för kommunikation och ser värdet i att nå ut till nya målgrupper och berätta om verksamheten på ett engagerande sätt. Erfarenhet av kommunikation, marknadsföring eller arbete med sociala medier är meriterande.
Som person är du initiativrik, kreativ och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta med andra, bygger förtroendefulla relationer och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har god förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete samt kan anpassa dig till förändrade behov och nya utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos Värnamo Folkhögskola får du en varierad och utvecklande tjänst där du kombinerar undervisning med kommunikation och verksamhetsutveckling. Du får möjlighet att påverka både deltagarnas lärande och skolans fortsatta utveckling samtidigt som du blir en del av en verksamhet som gör skillnad för människor.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och framtidstro. Här värdesätter vi nya idéer, initiativ och viljan att utvecklas tillsammans.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Montserrat Fernandez montserrat.fernandez@rjl.se
(montserrat.fernandez@rjl.se
)
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29/7. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U130/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9982292