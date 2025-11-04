Lärare matematik åk 4 till Vallhamra skola
2025-11-04
Partille kommun har gjort en politisk satsning i matematik för åk 4.
Vi söker därför en lärare till årskurs 4 för undervisning i matematik hos oss på Vallhamra skola. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra.
Pedagogisk dokumentation, föräldrasamverkan och andra vanligt förekommande uppgifter som hör läraryrket till ingår i dina arbetsuppgifter. I ämneslaget arbetar ni tillsammans med ett ständigt pågående, strukturerat systematiskt förbättringsarbete på vetenskaplig grund. Du kommer att samarbeta tätt med dina kollegor och tillsammans med dem sträva efter hög kvalitet och likvärdighet.
På Vallhamra skola arbetar vi för barnens lust och glädje i sitt lärande, samt för att de skall trivas, utvecklas och känna sig trygga i sin skolmiljö. Vi strävar mot en hög kvalitet i verksamheten och har ett tydligt fokus på pedagogisk utveckling. Du kommer att arbeta i ett ambitiöst kollegium med hög kompetens, som tycker att omtanke om varandra, goda skratt och trivsel är viktigt.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik i åk 4-6. Är du dessutom behörig att undervisa i andra ämnen kan det vara meriterande. Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta med undervisning och är väl förtrogen med skolans uppdrag.
Du har god samarbetsförmåga och en hög grad av personlig mognad. För oss är det viktigt att du är bra på att etablera och upprätthålla goda relationer, att du har initiativförmåga samt att du är tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har förmågan att se alla elever och att ta hänsyn till deras olika förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval i denna rekryteringsprocess och intervjuer kan därför påbörjas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
I Sävedalen, alldeles intill Vallhamra torg med närhet till såväl skogsmiljö som idrottsplats med ishall, hittar du Vallhamra skola. Vi är en F-9 skola med totalt ca 950 elever i verksamheten, varav ca 360 elever inom årskurs F-3.
Skolan tar pedagogiskt avstamp i värdeorden: Trygg, Rolig, Lärorik. Trygg i bemärkelsen att alla på skolan ska känna trygghet, med betoning på både individens och gruppens ansvar. Genom respekt för varandra och tilltro till allas lika värde, har vi en bra utgångspunkt i vårt väl fungerande likabehandlingsarbete. Rolig i bemärkelsen att lärandet ska vara lustfyllt utifrån den enskilde elevens förutsättningar, vilket skapar stolthet i förhållande till prestation. Lärorik i bemärkelsen att eleven utvecklar goda kompetenser och strategier hos oss och tar med sig dem in i framtiden. Läs mer om Vallhamra skola här: https://www.partille.se/vallhamraskola
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet! https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om vår kommun:
Rekryteringsprocessen
För anställning där du kommer i kontakt med barn och unga krävs uppvisande av godtagbart belastningsregister.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal urvalsfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
