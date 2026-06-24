Lärare Ma/Sv/SvA/Te som vill fortsätta att utvecklas med oss på Ängskolan!
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-06-24
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Ängskolan ligger på Hertsön som är Luleås största bostadsområde med ca 6 000 invånare. Hertsön är känt för sitt rika fritids- och föreningsliv och närheten till naturen. Här finns bibliotek, modern idrottsanläggning och ett naturreservat inom gångavstånd. Ängskolan har 190 elever i åk F -6. Vår verksamhet bildar en helhet där vår målsättning är att både barn och vuxna ska känna sig välkomna. Vi tror att lärande sker i samspel med varandra, därför vill vi att klimatet på skolan ska präglas av öppenhet, så att alla vågar och vill vara delaktiga. Vi är stolta över våra fritidhemssavdelningar som erbjuder en lustfylld verksamhet där innehållet är anpassat efter barnens ålder. Vi är en aktiv skola med mycket utevistelse och våra ledord som genomsyrar allt på skolan är Ansvar, Kunskap och Trygghet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi söker en behörig lärare i Ma, Sv, Sva, NO, Teknik!
Vill du vara en del av ett kollegium som trivs tillsammans och utvecklas tillsammans? Vi vet att det finns ingenting mer inkluderande än en bra undervisning och goda relationer. Därför är DU viktig. Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen vill vi att du skapar och väcker intresse som du sedan tar tillvara och gör undervisningen inspirerande. Du baserar din undervisning på vetenskaplig grund, du har ett formativt arbetssätt, du analyserar undervisningsstrategier samt utvecklar och anpassar undervisningen utifrån elevernas lärande, gruppens behov och mot en ökad måluppfyllelse.
I mötet med eleverna utvecklar du ständigt dig själv och din roll som lärare. I ditt klassrum får alla elever möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Vi gör det genom att ta del av varandras och andras erfarenheter, genom att lyfta fram goda exempel, att sätta ord på det vi gör och att därigenom få ett än mer gemensamt språk, tänkande och teoribas. Vi arbetar med tvålärar-system i klasserna på Ängskolan.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har lärarbehörighet att undervisa i Ma, Sv, Sva, NO, Teknik. Du bör ha lång erfarenhet och gedigna kunskaper att arbeta i klass men även gärna som förstelärare eller liknade inom matematik. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att individualisera och variera undervisningen för att skapa lust till lärande.Dina personliga egenskaper
• Ett mycket stort engagemang för ditt yrke och viljan att dela med dig av din kompetens till elever och kollegor.
• Mycket förtrogen med skapandet av inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.
• En mycket god förmåga att omsätta läroplan och övriga styrdokument i arbetet.
• En mycket god förmåga att ta egna initiativ för att utveckla verksamheten så att det gagnar elevernas kunskapsutveckling och på så sätt bidra aktivt till skolans systematiska kvalitetsarbete.
• Mycket bra på relationsskapande och förstår vikten av att skapa goda relationer.
Tillträde: september 2026 eller enligt överenskommelse.
Löpande intervjuer kommer att ske och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Carina Oja 0920 45 30 00 Jobbnummer
9976871