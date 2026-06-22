Lärare ma, sv & eng åk 6-9 med specialpedagogisk kompetens 60-70%, vikariat
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-06-22
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Är du en trygg och skicklig pedagog som kan inspirera, motivera och anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar? Brinner du lite extra för att arbeta med som behöver extra stöd extra stöd? Sök då rollen som lärare i vår lilla särskilda undervisningsgrupp inom årskurs 6-9 på Saltsjöbadens Samskola.
Tjänsten är en visstidsanställning på 60-70 procent med start i augusti och avslut i december. Det finns eventuell möjlighet till både förlängning och högre sysselsättningsgrad.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever inom årskurs 6-9 i en särskild undervisningsgrupp. Beroende på din ämnesbehörighet/erfarenhet undervisar du i matematik, svenska och/eller engelska. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen efter elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår delat mentorskap. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. För att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna arbetar du i ett team bestående av lärare, elevcoach och specialpedagog. Specialpedagogen leder teamet och ni har ett nära samarbete med elevhälsoteamet.
På Saltsjöbadens Samskola ska varje elev få möjlighet att utveckla sin fulla potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför förväntar vi oss att alla våra lärare:
• Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, genom att vara lyhörda för varje elevs förutsättningar och behov.
• Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Använder variationsrika arbetssätt i undervisningen, med inslag av kollaborativa metoder.
• Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande - gör dem delaktiga i undervisningen.
• Tar ansvar för sin egen kompetensutveckling för att växa och utvecklas i professionen.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i matematik eller svenska
stort intresse för att arbeta med elever i behov av extra stöd
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i engelska
erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolan
erfarenhet av att arbeta med ungdomar
erfarenhet av att undervisa i matematik, svenska och/eller engelska inom årskurs 6-9
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen är du en trygg, stabiloch professionell person med god självinsikt. Du har både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit och en god grund för lustfyllt lärande. Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete och din undervisning på ett inspirerande, strukturerat och tydligt sätt. Samtidigt är du flexibel och lösningsfokuserad. Du anpassar arbetssätt och undervisning utifrån elevernas behov och ändrade omständigheter, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Vidare ser vi gärna att du har ett entreprenöriellt förhållningssätt i din lärarprofession. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Saltsjöbadens Samskola är en F-9 skola med cirka 900 elever. Hos oss möts eleverna av undervisning med hög kvalitet i en trygg och trivsam miljö. Skolan är belägen i ett naturskönt och lugnt område nära både hav och skog, med goda kommunikationer via buss och Saltsjöbanan. Vi har tillgång till ishall, tennishall, idrottshallar, fotbollsplan, moderna IT-verktyg och specialsalar. Vår internationella inriktning, med 20 procent undervisning på engelska, är mycket uppskattad av eleverna i årskurs 6-9. Genom vår Lärarakademi driver och skapar vi nätverk för forskande skolor och lärare både lokalt och internationellt. Vi har bland annat ett nära samarbete och bedriver lokal lärarutbildning tillsammans med Luleå tekniska universitet. Läs mer om oss här
Som lärare på Samskolan får du professionella, trevliga, stöttande och kompetenta kollegor som tror starkt på kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Här får du stor frihet att påverka och utveckla din undervisning. Vi erbjuder goda förutsättningar att utvecklas i din profession genom ett brett utbud av kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Hos oss har du möjlighet att driva olika spännande forskningsprojekt och utvecklingsuppdrag, delta på forskningskonferenser och utbyta erfarenheter med internationella kontakter.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-07-06!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola Kontakt
Sveriges Lärare, expedition 070-4318974 Jobbnummer
9972654